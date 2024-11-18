70% работодателей подняли зарплаты в этом году

70% российских компаний в 2024 году подняли заработные платы сотрудникам. Однако больше половины работников все равно недовольны своим доходом, сообщает Forbes со ссылкой на данные рекрутинговой компании get experts.

Почти половина работодателей увеличили заработные платы своим сотрудникам на 5−10% в 2024 году, 37% — на 10−20%, 9% — на 21% и более. Чаще всего компании увеличивали как оклад, так и премиальную часть, 13% работодателей ограничились подъемом премиальной части.

Изменение дохода в 2024 году подтвердили 57% опрошенных специалистов: у 47% он вырос, у каждого десятого сократился, еще у 41% доход не менялся. При этом размер зарплаты устраивает только 7% россиян.

61% сотрудников надеется, что в 2025 году их доход возрастет или сохранится на прежнем уровне (23%). Только 4% опасаются, что он сократится. Что касается работодателей, то почти 60% планируют повышать зарплаты в следующем году.

Многие компании признались, что найти и удержать персонал в этому году стало сложнее. По данным SuperJob, 80% российских компаний сталкиваются с дефицитом сотрудников. Особенно остро проблема ощущается в производственных фирмах и транспортно-логистических организациях.