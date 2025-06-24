Зарплаты пиарщиков в России продолжают расти

С января московские компании активно искали специалистов в сфере маркетинга, коммуникаций и ивента. За полгода было опубликовано 21,7 тыс. вакансий. В Санкт-Петербурге эта цифра достигла 6 тыс., сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные агентства Giraffe.

В 24 регионах страны наблюдается прирост числа вакансий. В пятерку популярных регионов для этой сферы также вошли Краснодарский край (1,7 тыс. вакансий), Свердловская область (1,5 тыс.) и Татарстан (1,4 тыс.). Там зарплатная вилка находится на уровне 79 тыс. руб.

В Москве специалистам в среднем предлагают 106,5 тыс. руб. в качестве заработной платы, в Санкт-Петербурге — 94,8 тыс.

Наиболее сильно выросли по востребованности пиарщики: более 9 тысяч новых вакансий, что на 29% больше, чем в 2024 году. Их медианная предлагаемая зарплата продолжает расти: с 84 тысяч до 97,5 тысячи рублей (+16% за год).

При этом аналитики отмечают, что гиперспрос на эти профессии прошел. Такая ситуация наблюдается во всех сферах.

Кроме того, ранее стало известно, что длительность рабочего дня в России в первом квартале составила 7,5 часа. Это первое сокращение с 2022 года.