Длительность рабочего дня снизилась впервые за три года

Длительность рабочего дня в России в первом квартале составила 7,5 часа. Это первое сокращение с 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В подсчете учитывалась занятость сотрудников организаций за фактически отработанные часы, объяснили редакции в службе. Рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю — как правило, это пять рабочих дней по восемь часов. При этом для некоторых категорий предусмотрены сокращенные дни — например, для инвалидов, несовершеннолетних, трудящихся на вредных производствах.

До этого нагрузка на сотрудников только росла на фоне нехватки кадров. Текущее снижение — перелом этого тренда. В стране снова набирают популярность удаленка и неполная занятость, а дефицит специалистов становится более локальным. Кроме того, в компаниях становится все больше частично занятых сотрудников.

По данным аналитиков SuperJob, тенденция также связана с развитием работы через цифровые платформы (такси, доставка), где преимущественно задействованы самозанятые.

Наиболее высокая продолжительность рабочего дня сохраняется для сфер, связанных с физическим трудом и повышенной нагрузкой — это врачи, преподаватели, журналисты, строители, рабочие, курьеры.

Одновременно с этим на рынке труда наметился еще один разворот: рост зарплат замедлился. Зачастую работодатели стараются удержать людей другими привилегиями, например, упрощая нагрузку.

Напомним, время, которое россияне тратят на работу, по итогам 2023 года достигло максимума с 2014 года. Так, средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 38 часов 12 минут. Таким образом, ежедневный показатель был равен 7 часам 38 минутам.