Зарплата в сфере «Маркетинг, реклама, PR» превысила 82 тыс. рублей

Зарплаты специалистов в ряде сфер креативной индустрии за год увеличились более чем на 20%. В самом большом плюсе — режиссеры, сценаристы, актеры и аниматоры. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные HeadHunter.

Наибольший рост зарплат в креативном секторе наблюдался у режиссеров и сценаристов — 26% (до 70,4 тыс. руб.) и актеров и аниматоров — 22% (до 55,3 тыс. руб.). Дизайнеры и художники выросли в зарплате на 18%, архитекторы — на 17%, фотографы — на 16%.

Заработная плата в маркетинговой и рекламной индустрии превысила 82 тыс. руб., что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

У продюсеров динамика роста зарплат не изменилась по сравнению с прошлым годом (100 тыс. руб.) У журналистов доходы растут ниже уровня инфляции (на 7%, до 54 тыс. руб.), а у гейм-дизайнеров и вовсе падают (минус 15%, до 100 тыс. руб.).

По словам экспертов, рост зарплат у одних сегментов креативных индустрий и стагнация у других связана с выборочным государственным финансированием. Например, зарплаты актеров и сценаристов растут из-за появления большого количества госпроектов к 2025 году.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года средняя зарплата в России выросла на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и впервые превысила отметку в 91 тыс. руб. Если тренд сохранится, по итогам года показатель может достичь 100 тыс. руб.