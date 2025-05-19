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19.05.2025 в 15:20

Средняя зарплата в России достигла 91 тысячи рублей

Быстрее всего растет заработок специалистов младше 24 лет

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В первом квартале 2025 года средняя зарплата в России выросла на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и впервые превысила отметку в 91 тыс. руб. Если тренд сохранится, по итогам года показатель может достичь 100 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании «СберАналитики» и «Работы.ру», которое есть в распоряжении Sostav.

Медианная заработная плата (срединная зарплата, при которой 50% работников России или региона получают меньше этого уровня, 50% — больше) прирастала опережающими темпами. За отчетный период она выросла до 66,7 тыс. руб.

В 13 российских регионах доходы населения увеличились более чем на 19%. Максимальный прирост зарплат зафиксирован в Удмуртии (плюс 21,7% год к году), Тульской и Свердловской областях (плюс 20,1 и 20% соответственно).

Средний заработок молодых специалистов в возрасте до 24 лет вырос на 16,7%, до 72,5 тыс. руб. Самая высокая средняя зарплата — у работников 35−44 лет (101,4 тыс. руб.) и 25−34 лет (98,7 тыс. руб).

Обрабатывающая промышленность лидирует по уровню заработка: за первый квартал зарплата там увеличилась на 18,4%, до 95,6 тыс. руб. Далее в списке следуют IT-отрасль (плюс 18%, 147,3 тыс. руб.), транспорт и логистика (плюс 17%, 107 тыс. руб.), строительство (плюс 17%, 109,5 тыс. руб.).

Среднее зарплатное предложение на рынке труда в отчетном квартале выросло на 13% год к году, до 97,5 тыс. руб. Лидером по приросту стала сфера финансов и страхования (зарплатные предложения увеличились на 19%.). В топ также входят производство и промышленность (плюс 18,8%), IT (плюс 18,6%) и сфера услуг (плюс 17,7%).

Лидером по размеру зарплатных предложений стала отрасль строительства и недвижимости, где в среднем предлагают доход 137,3 тыс. руб. в месяц. На втором месте сфера транспорта и логистики (125,9 тыс. руб.), на третьем — производство и промышленность (107,4 тыс. руб.).

Ранее стало известно, что каждый второй опрошенный россиянин подрабатывает иногда или на постоянной основе. Мужчины чаще подрабатывают в доставке, женщины — в онлайн-торговле.

Зарплаты исследование
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