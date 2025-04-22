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22.04.2025 в 11:25

Zara, Bershka и Stradivarius могут вернуться в Екатеринбург через девять месяцев

Inditex увеличил закупки товаров, готовясь к возвращению на российский рынок

Модные бренды Zara, Bershka и Stradivarius, входящие в испанскую корпорацию Inditex, могут вернуться в Екатеринбург уже через девять месяцев. Согласно данным источников Telegram-канала Ural Mash, компания закупила на 30% больше товаров, чем обычно, «с прицелом на российский рынок». После ухода Inditex из России в 2022-м объемы закупок как раз упали на треть, отмечает медиа.

Собеседник Ural Mash пояснил, что уральским сотрудникам торговых точек уже сказали о решении восстановить присутствие на Урале, и Свердловская область станет одним из первых регионов, куда вернутся популярные бренды. Большинство торговых точек Inditex в Екатеринбурге останутся в прежних локациях. Весь этот период площадки занимает российская дочка корпорации.

В феврале Mash со ссылкой на несколько источников писал, что сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие бренды, принадлежащие Inditex, готовятся вернуться в Россию. Тогда отмечалось, что в компании изучают ситуацию на российском рынке и архивные документы, чтобы заранее представлять расклад сил на случай изменения политической обстановки и «оперативно ворваться в Россию».

Zara Bershka Inditex Stradivarius
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