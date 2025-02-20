В России предложили запретить сервисы маскировки телефонных номеров

В Госдуме рассматривают новые меры борьбы с телефонными и интернет-мошенниками. Одно из предложений — запретить частным лицам и организациям использовать сервисы, маскирующие российские номера под иностранные. Инициативу планируется внести в существующие меры, а также определить наказание за ее нарушение. Об этом «Парламентской газете» рассказал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

По его словам, кибермошенничество уже стало угрозой «национального масштаба». Жертвы интернет- и телефонных мошенников потеряли порядка 150 млрд руб. Злоумышленники дозвонились не менее чем по 60% телефонных номеров от всех зарегистрированных в России. Использование поддельных иностранных номеров затрудняет работу по выявлению преступников и усиливает их психологическое воздействие на жертв, особенно пожилых людей.

Кроме запрета на использование сервисов «маскировки» телефонных номеров на территории России, авторы инициативы предлагают создать реестр, куда будут попадать такие номера, чтобы уполномоченные службы могли держать их на контроле. Какое наказание депутаты разрабатывают для нарушителей, Шеремет не раскрыл. Но он сказал, что поправки готовятся в некоторые статьи Уголовного кодекса.