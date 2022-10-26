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26.10.2022 в 10:32

Власти потребуют от издателей удалять запрещённую информацию из видеоигр

Законопроект может вступить в силу с 1 марта 2024 года

Минэкономики, Минздрав, Роскомнадзор (РКН) и Минцифры готовят законопроект, который усилит контроль за разработчиками и издателями видеоигр. Контент будет маркироваться по возрасту, а также в России запретят выпуск и продажу игр, которые содержат запрещённую информацию. Мониторингом займутся экспертные организации — критерии отбора подготовит РКН, пишет «Коммерсантъ».

По мнению чиновников, изменения необходимы, чтобы обеспечить «безопасность контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента», передаёт издание. Власти предлагают запретить распространение игр, содержание которых будет признано нарушающим законодательство РФ. Документ может вступить в силу с 1 марта 2024 года.

В РКН пояснили газете, что сейчас в российском законодательстве нет особого регулирования видеоигр, в Минздраве добавили, что эти вопросы прорабатываются.

Сейчас разработчики классифицируют контент по возрастным группам в соответствии с международными стандартами, рассказал изданию владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев: «Разработчик обращается в европейскую рейтинговую организацию PEGI, которая проводит экспертизу игры и даёт ей рейтинг».

Эксперт считает, что в случае принятия нового закона ограничения грозят видеоиграм, которые распространяются через игровые площадки. Так, ведомства будут вправе потребовать от дистрибьюторов типа Steam или Epic Games Store не допустить продажу россиянам игр, где, например, один из персонажей нетрадиционной ориентации, поясняет Махтиев.

Мария Полищук
Роскомнадзор Минэкономики минцифры
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