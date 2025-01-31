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31.01.2025 в 10:50

Цены на запчасти для иномарок в России выросли на 20–50% за год

Причины повышения — сложности с поставкой деталей из-за санкций и трудности с оплатой

В 2024 году резко подорожали детали для иностранных автомобилей. Например, стоимость оригинальных запчастей для иномарок на одном из крупнейших маркетплейсов выросла в среднем на 50−80%. На неоригинальные аналоги из Турции, Китая и Кореи цены поднялись меньше — на 25−45%. Самые ходовые детали, так называемые расходники, выросли в цене на 15−20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании JVO и подсчеты технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова.

Больше всего подорожали запчасти для европейских марок. С марта по декабрь 2024-го комплектующие для чешской Skoda выросли в цене на 62%, почти такое же повышение наблюдалось для деталей Audi, Volkswagen и Renault. Эксперты связывают это с санкциями, сложностями в логистике и оплате.

Дополнительным фактором роста цен стало увеличение прайс-листов от производителей, утверждают в ГК «Авторусь». В 2024 году на оригинальные запчасти они поднялись в среднем на 17−20%, добавил директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Максим Дмитриев. По его оценкам, в основном рост пришелся на второе полугодие.

Ранее сообщалось, что в 2024 году траты россиян на покупку легковых автомобилей выросли на 62,5% в годовом выражении, до 4,6 трлн руб.

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