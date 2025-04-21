Заменит ли ИИ видеопродакшн — опыт креативного агентства MOSKVA PRODUCTION

Сегодня агентства применяют ИИ-технологии в видеопродакшне в основном в целях оптимизации и экономии съемочного процесса. Создание роликов от А до Я с помощью нейросетей не носит массовый характер, а скорее является возможным будущим. Готов ли российский рынок к массовому переходу на создание роликов с помощью ИИ? Пора ли режиссерам искать новую работу? Кирилл Христенко, генеральный директор MOSKVA PRODUCTION , рассказывает Sostav на реальных кейсах агентства.

Роль ИИ в креативной сфере РФ — апрель 2025 года

Когда искусственный интеллект появился на рынке, он стал часто упоминаться именно в контексте креативной индустрии. Сгенерировать фотореалистичную картинку оказалось намного проще и быстрее, чем снять на камеру. Нейросети помогали режиссерам делать визуалы в тритменты и брифы.

К 2025 году технологии совершили огромный скачок. Бренды и агентства используют нейросети на постоянной основе: они делают с их помощью раскадровки, мудборды, джинглы и другие неотъемлемые элементы видеороликов. Сейчас ИИ помогает интегрировать в брифы анимацию и делать их максимально детальными. В итоге высокая степень визуальной проработки проекта позволяет уже на стадии съемки иметь почти готовый ролик с приблизительными финальными движениями камеры. Создавать контент становится быстрее, проще и часто — дешевле.

Но, помимо преимуществ, технология несет в себе риски для индустрии. Чтобы помочь сформировать свое отношение к нейросетям, предлагаем разобраться в их возможностях и рисках — как их видят креаторы.

Аргументы в пользу ИИ

Во-первых, это колоссальный темп развития. 6 пальцев, 3 руки и 72 зуба — так нейросети представляли людей на заре своего существования. Сегодня проблема с аномалией в изображениях людей почти решена, самой сложной остается задача — добиться нужного выражения лица и взгляда человека на картинках, сгенерированных ИИ. Зачастую эти взгляды слишком отстраненные. Тем не менее технология быстро учится и исправляет свои ошибки, стремясь к идеалу. Это плюс.

Во-вторых, аналитические способности. Несомненно, сильная сторона искусственного интеллекта — умение быстро анализировать большой объем данных. В проектах видеопродакшна он помогает проводить анализ целевой аудитории ролика и исследовать конкурентов клиента. Это особенно важно, когда агентство работает с клиентами из абсолютно разных индустрий. Например, сегодня мы делаем контент для фарм-компании, а завтра — должны рассказать о том, как плавят металл, либо о нюансах работы на сельскохозяйственных предприятиях. Чтобы написать качественный сценарий, нужно глубоко погрузиться в индустрию клиента. И, конечно, искусственный интеллект в этом помогает. Он, подобно отраслевому эксперту, дает ориентиры и правила, которые приняты в той или иной сфере.

Недавно мы писали сценарий 10-минутного ролика для металлургического предприятия, где нужно было рассказать про все этапы добычи руды. Сценарист признавался, что в процессе изучения этой темы как будто заново проживает студенческие годы, когда он писал дипломную работу. Такой фундаментальный труд забирает много ресурсов, поэтому мы прибегли к помощи ИИ. Он помог аккумулировать весь собранный сценаристом контент и по заданной структуре сделал приемлемый сценарий, который можно было брать на доработку.

В-третьих, ИИ хорош в коротких текстовых формах. С чем языковые модели справляются отлично и практически без участия человека, так это — создание разного рода названий и неймингов. Если есть задача поиграть со словами в названии презентации на конференцию или в создании слогана для коммуникационной кампании — зовите ИИ. В целом, когда нужны короткие форматы текстов, ИИ выручает.

В-четвертых, и это одна из самых востребованных функций ИИ в нашем видеопродакшн-агентстве — написание джинглов. Мы используем нейросеть SUNO для создания первых черновиков саундтрека, а уже выбранный клиентом вариант доводим до идеала в звукозаписывающей студии с профессиональными музыкантами.

В-пятых, с помощью ИИ можно сделать полноценный качественный ролик, зачастую — в разы дешевле, чем реальные съемки или графика. По опыту MOSKVA PRODUCTION, ИИ-ролик можно сделать бюджетом в 7−10 раз меньше, чем в случае 3D-ролика, а по сроку реализации — в 5 раз быстрее. Но в отдельных задачах экономии может и не быть.

Дмитрий Бережных, продюсер: Сейчас чаще всего с помощью нейросетей пытаемся клинапить в рамках монтажа, также делаем титры. Получается хорошо, но все равно надо очень-очень-очень много доделывать, то есть пока это воспринимается как двойная работа. Точно стало легче и проще делать key visual, порой даже дешевле, но все равно пока требуется участие нескольких человек. Условно, один дизайнер может делать один классный KV в 3D две недели. А если, помимо дизайнера, использовать нейросеть и привлечь специалиста, который умеет программировать ИИ, задача создания KV займет три дня вместо двух недель. Мы получим вау-результат, но с точки зрения бюджета вариант с нейросетью будет примерно на 20% дороже.

Постепенно на рынке и в портфолио нашего агентства стали появляться кейсы, где порядка 80% всех задач делает ИИ. В феврале 2025 года обратился клиент с необычным запросом: снять клип для молодого артиста. Для нас это нестандартный случай, так как на протяжении 7 лет мы делаем рекламные, имиджевые и корпоративные ролики для крупных брендов. А здесь — клип по заказу музыкального продюсера. Вариант с реалистичными съемками отпал сразу: исполнительница плотно занята учебой в университете, времени ездить на смены у нее нет. Полностью графический ролик был самым дорогостоящим и долгим решением, комбинированные съемки с CG-технологиями — чуть бюджетнее и быстрее, но тоже не вариант. Тогда возникла мысль обратиться к возможностям ИИ. Это позволило бы не отвлекать главную героиню от учебы. Так, мы финально остановились на формате ИИ-ролика. Сначала совместно с клиентом доработали сценарий клипа. Идея состояла в том, чтобы создать фантастический мир, где привычное погружается в несвойственную для себя среду. Так, девушка попадает на неизвестную планету, где киты, дельфины, скаты, черепахи и медузы выплывают на небо через пески.

Мы сделали полную раскадровку ролика из картинок, сгенерированных Midjourney, после чего анимировали отдельно каждую из них. Самые простые планы и ракурсы помогла сделать платформа Luma AI. Видеоряд мы полностью создали в сервисе для генерации видео по текстовому запросу или картинке — Kling AI. Результаты были потрясающими, особенно когда в сервисе появилась технология Elements.

Так, в России постепенно появляются ИИ-ролики, которые не уступают мировым. В Татарстане в 2024 году прошел первый в России конкурс-состязание по созданию трейлеров с применением нейросетей «Animation Almet Fest Karakuz». В конкурсе участвовали команды детей и подростков. Одна из работ конкурсантов — короткометражный мультик, созданный полгода назад.

Другой пример очень качественного ИИ-ролика уже из мировой практики — любительский ролик Porsche, который удостоился официального комментария бренда. Создатели не скрывают, что ролик разработан исключительно возможностями ИИ. При этом видео с бэкстейджа ничем не отличается от обычного бэка с реальными съемками. Так, команда креаторов уловила дух времени, когда мир переходит от классического видеопродакшна к полноценному использованию ИИ.

У искусственного интеллекта также есть большой потенциал виральности.

Посмотреть хотя бы на клип AI-художников из группы The Dor Brothers, который набрал 15 млн просмотров. Мы все привыкли, что в ролике можно легко повторять образы президентов или других известных людей, но лишь недавно такие истории стали залетать в тренды.

Аргументы против ИИ

В целом кажется очевидным применять ИИ в задачах создания креатива. На самом деле работа с искусственным интеллектом равнозначна обучению талантливого джуна. Его нужно учить находить инсайты, формировать их, анализировать целевую аудиторию. Для желаемого результата ему нужно дать очень четкое ТЗ, погрузить в контекст, целевую аудиторию и дать референсы. По сути, ты должен выделить ресурс на обучение еще одного сотрудника, что не всегда удобно. Это первый минус.

Во-вторых, ИИ пока нельзя полностью доверить содержательные большие задачи. Например, он не напишет хороший креативный сценарий ролика с нуля, особенно если предполагается добавление юмора.

Третьим пунктом выделим то, что, на нашем опыте, в изображениях, сгенерированных ИИ, до сих пор заметен плохой контроль камеры и окружения, плохая прорисовка лица и неконсистентные кадры как итог. Это мы проверили на примере вышеупомянутого кейса. Главный вызов этой работы был в том, чтобы сделать полноценный гармоничный ролик на несколько минут, где каждый кадр продолжает предыдущий. В Midjorney версии 6.1 было сложно добиться единообразия картинок, ведь каждый новой запрос она обрабатывает с изменениями. Если нужно изобразить одного человека в разных позах, то нейросеть на всех кадрах сгенерирует абсолютно разных персонажей. Возможности фотошопа нам бы не помогли, как минимум потому, что ИИ-изображение создано со своим светом, который можно воссоздать только физически, с помощью осветительных приборов.

Лев Северухин, эксперт в ИИ-продакшне: Нейросеть способна выполнять сложные задачи, при этом порой ошибается в элементарных запросах, что выглядит парадоксально. Например, у нее не получается нарисовать палец, который нажимает кнопку на приборной панели. Прежде чем получить нужное изображение, мы совершили сотни попыток, где палец или жал не туда, или пропадал. Есть и другие распространенные примеры ограничений ИИ. Например, ни одна нейросеть сейчас не может сделать полный бокал вина, потому что в базе есть только бокал вина, заполненный на четверть. В общем, иногда нейросеть подводит в неожиданные моменты.

В-четвертых, из-за высокой скорости развития технологии контент практически мгновенно устаревает. Если посмотреть на клип The Dor Brothers, упомянутый выше, — он качественный и трендовый, но за несколько месяцев после создания уже выглядит устаревшим. Мы сами столкнулись с этой особенностью — во время создания ролика на рынок вышла новая технология видеогенератора. Пришлось перестраивать изначальный план работ и закладывать время на освоение новой функциональности.

Выбор позиции

Прошло два года с момента массового использования ИИ в креативе и других сферах. За это время технология показала пример космических скоростей развития. Уже сегодня можно сказать, что ИИ-ролики в ряде ситуаций являются альтернативой графике и комбинированным съемкам. Нейросети отлично справляются с фантастическими сюжетами и позволяют делать качественные ролики за очень короткие сроки и оптимальный бюджет. Новые инструменты и технологии появляются постоянно, поэтому уверены, что в парадигме нескольких лет полноценные ИИ-ролики станут привычным форматом для видеопродакшна.

Однако любое взаимодействие с нейросетями требует активного участия человека, и мы уверены, эта данность не изменится даже с развитием технологий. В каждой из вышеупомянутых задач ИИ выполняет лишь часть работы, которая потом проходит строгую оценку и этап переосмысления нашей креативной командой. Поэтому пока не идет речи о создании дизайна или видео в формате полной автономной работы ИИ.

Сергей Аникин, режиссер: Я отношусь к ИИ с опаской, потому что сегодня однозначно понятно, что это рабочая история. ИИ-платформы способы делать контент, похожий на реальные съемки. По личному опыту, уже сейчас приходит очень много запросов на ролики, созданные исключительно нейросетями. Мне пришлось, будучи режиссером, вокруг себя аккумулировать людей с новыми компетенциями, научиться их продюсировать. Я понимаю, что в перспективе эта технология значительно изменит процесс создания контента, но так как у искусственного интеллекта нет своего видения, я нужен клиенту, как и экспертиза видеопродакшн-агентств.

Отрицать огромное влияние ИИ на креативную индустрию было бы недальновидно. Но также пока нет никаких оснований говорить, что ИИ полностью заменит работу профессиональной команды видеопродакшна. Секрет успеха сегодня — принимать все стороны технологии, брать от нее лучшее в интересах клиента и агентства и учиться перестраиваться на больших скоростях.