Закрытие столичных фитнес-клубов повлекло рост спроса на спортивный инвентарь

Из-за закрытия фитнес-клубов россияне отправились покупать спортивный инвентарь для дома, пишет РБК со ссылкой на данные ИТ-компании «Платформа ОДФ». В Москве продажи таких товаров выросли на 33%, а в целом по России — на 6,5%.

В топе по спросу среди потребителей находятся кроссовки и спортивная одежда, включая куртки и толстовки. Средний чек спортивных магазинов за прошлую неделю по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 32% до 6,9 тыс. рублей в Москве и почти до 5 тыс. рублей или на 15% по всей России.

В «Спортмастере» наибольший спрос был зафиксирован 22 марта. Покупатели присматривались к тренажерам, лентам, резинкам и мячикам — всем товарам, с которыми можно заниматься спортом в домашних условиях.

Потребители также активно искали спортивный инвентарь и на онлайн-площадках. 22 марта на портале «Юла» на 20% по сравнению с субботой и на 18% по сравнению с средним показателем прошлой недели выросли продажи фитнес-товаров.

Покупателей «Юлы» интересовали утяжелители (+79% по сравнению с 21 марта), эспандеры (+70%) и степперы (+47%). В Москве и Московской области количество просмотров товаров в категории «Тренажеры и фитнес» в воскресенье 22 марта выросло на 29% по сравнению с 21 марта.



С 14 марта Ozon продает атрибутику для домашних тренировок на уровне 23 февраля и 8 марта, что в два раза выше, чем обычно для текущего сезона. У Wildberries пик спроса на спортивный инвентарь пришелся на 22 марта, покупатели приобрели порядка 940 тыс. предметов, что в полтора раза больше средних значений для этой категории.

Наибольшей популярностью у покупателей с 21 по 23 марта пользовались массажные ролики — сумма заказов выросла на 206% по сравнению с 14−16 марта, спортивные скамьи (+200%), гири (+141%), ролики для пресса (+98%), гантели (+82%) и бодибары (+74%).

Для борьбы с распространением коронавируса правительство Москвы с 21 марта закрыло доступ в бассейны, фитнес-центры и на другие спортивные объекты, которые посещают большое количество людей.

