Законопроекты об ответственности за треш-стримы внесут в Госдуму

В начале декабря группа депутатов Госдумы и сенаторов планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект об ответственности за ведение треш-стримов. Он предусматривает поправки в Уголовный кодекс, которые сделают публичную демонстрацию в СМИ или интернете совершения преступления отягчающим обстоятельством. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Так, усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров, например убийство, умышленное причинение вреда здоровью, истязание, похищение. По этим составам добавлено дополнительное наказание в виде запрета заниматься некоторыми видами деятельности. Кроме того, преступникам ограничат доступ в интернет.

Поправки предусматривают штрафы для граждан от 200 тыс. до 600 тыс. руб., для должностных лиц — от 300 тыс. до 700 тыс. руб. Также предусматривается конфискация оборудования, при помощи которого сделаны материалы. Исключения составят произведения науки, литературы и другой контент, используемый в медицинских или образовательных целях.

Поиском указанной информации, согласно поправкам, будут заниматься владельцы социальных сетей. Кроме того, подобные материалы нельзя будет распространять среди детей. Публикация треш-стримов станет основанием для включения интернет-страницы в реестр запрещенной информацией.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что предлагаемые поправки предотвратят появление новых каналов у стримеров после блокировки старых. Однако предупреждают, что за невыполнение требований об удалении противоправного контента операторами или владельцами социальных сетей, в которых распространяются такие трансляции, могут последовать штрафы.