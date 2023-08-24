Законопроект о штрафах до 700 тысяч рублей за треш-стриминг направлен в правительство

Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что направил на заключение в правительство законопроект об ужесточении ответственности за онлайн-трансляции с демонстрацией насилия и неподобающего поведения («треш-стримы»).

«Работа над целым пакетом из четырёх законопроектов завершена и сегодня они направлены мной на официальное заключение перед внесением в Госдуму», — написал Метелев в своём Telegram-канале.

По словам депутата, за треш-стримы предлагается ввести штрафы до 700 тыс. руб. с конфискацией имущества, запретить часть действий, наделить надзорные органы правом оперативной блокировки ресурсов, а за более тяжкие нарушения — ввести уголовную ответственность.

Как отмечают «Ведомости», которые ознакомились с документом, проект предлагает поправки в федеральные законы «Об информации», «О защите детей», а также в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Авторы поправок рассчитывают, что законопроект будет внесён в Госдуму в осеннюю сессию.

По данным издания, изменениями также предполагается сделать отягчающим обстоятельством публичную демонстрацию в СМИ или интернете совершения преступления. Соответствующими поправками устанавливается срок лишения свободы за убийство с онлайн-трансляцией от 8 до 20 лет или пожизненное заключение вместо лишения свободы на срок от 6 до 15 лет, согласно действующему законодательству.

Для случаев распространения в интернете фото и видеосцен с изображениями противоправных действий, совершённых с особой жестокостью, их последствий, призывов к их совершению, а также пропаганды из корыстных, хулиганских побуждений предлагаются также поправки в КоАП РФ, отмечает издание.

В частности, согласно новой статье, размер штрафа для граждан будет составлять от 200 тыс. до 600 тыс. руб., для должностных лиц — от 300 тыс. до 700 тыс. руб.

Ранее законопроекты об ответственности за треш-стримы планировали внести до конца весенней сессии Госдумы в 2023 году. Тогда предлагалось ввести административный штраф до 600 тыс. руб., а в отдельных случаях — уголовную ответственность.