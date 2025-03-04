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04.03.2025 в 07:20

Законопроект о запрете рекламы тарологов рассмотрят в июне

В АБА ранее назвали его малозначительным для рынка

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Проект закона о запрете рекламы услуг тарологов начнут рассматривать в Госдуме в июне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении документацию.

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг тарологов и развитии механизмов выявления и блокировки интернет-ресурсов, содержащих такую информацию, внесли в Госдуму 23 января. Документ направлен на снижение роста популярности оккультно-магических услуг в России. В июне этот документ должен пройти первое чтение.

В нем говорится, что «таролог» — это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами, предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям.

Ранее в Ассоциации блогеров и агентств оценили годовой объем рынка рекламы услуг тарологов в России сотнями миллионов рублей. При этом его охарактеризовали как микрорынок, назвав обсуждаемый законопроект малозначительным для рекламного рынка.

таро
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