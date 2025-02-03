АБА оценила годовой объем рынка рекламы тарологов сотнями миллионов рублей

Годовой объем рынка рекламы услуг тарологов в России исчисляется сотнями миллионов рублей. При этом его охарактеризовали как микрорынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Весь рынок «альтернативных» консультационных услуг, включающий гадание, руны, таро, экстрасенсов, нумерологов, астрологов, читателей снов, с точки зрения вложения в рекламу в АБА оценили в несколько миллиардов рублей в год.

В сфере инфлюенс-маркетинга тарологи и их коллеги представлены скорее как авторы контента, чем как рекламодатели. Они чаще вкладываются в раскрутку собственных страниц, а не рекламу в прямом смысле этого слова. Например, предпочитают участвовать в розыгрышах, марафонах и других активностях со знаменитостями или похожими авторами.

«Уже скорее к таким тарологам и их коллегам приходят бренды с рекламой, а не наоборот», — говорится в исследовании ассоциации.

Напомним, 23 января в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг тарологов и развитии механизмов выявления и блокировки интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. Документ направлен на снижение роста популярности оккультно-магических услуг в России. В АБА назвали эти ограничения малозначительными для рекламного рынка.