Зачем паделу собственный глянец: Яна Менчук запустила журнал для нового спортивного сообщества

Издатель газет «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life» Яна Менчук запустила новый проект — глянцевый журнал «Падел». Он посвящен не только стремительно набирающему популярность виду спорта, но и людям, бизнесу, новой культуре общения, которая формируется вокруг него. Второй номер издания готовится к выходу в конце октября 2026 года. Для рекламного рынка это возможность познакомиться с новой аудиторией, которую создает падел.

От случайного знакомства до собственного журнала

Иногда для появления нового издательского проекта достаточно одного вечера на спортивном корте.

Яна Менчук, издатель газет «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life»: Мой роман с паделом начался случайно: я пришла посмотреть на игру друзей ради галочки в списке светских мероприятий выходного дня. А ушла оттуда через три часа, напрочь забыв про каблуки, расписание и телефон.

Падел — вид спорта, объединивший элементы тенниса и сквоша. Игра проходит на небольшом корте со стеклянными стенами, которые становятся частью игрового пространства. Освоить базовые удары можно довольно быстро, а парный формат делает падел особенно привлекательным для любителей. Аудитория падела — это активные люди, которые готовы тратить время и деньги на спорт, стиль жизни и досуг. Для брендов, работающих в сегментах lifestyle, спорт, премиум и услуги, это прямая точка контакта.

За последние пять лет он успел пройти путь от малоизвестной игры до заметного явления в спортивной и светской жизни. Но дело не только в растущем количестве кортов и турниров. Падел интересен прежде всего тем, что происходит вокруг игры. Здесь встречаются люди, которые в обычной жизни вряд ли оказались бы за одним столом. А после матча нередко обнаруживается, что самое интересное общение только начинается.

Яна Менчук, издатель газет «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life»: Падел создал уникальную среду, где статус измеряется уже не маркой часов, но точностью вашего смэша.

Именно эта особенность игры во многом определила концепцию нового журнала.

Больше, чем спортивный журнал

За плечами Яны Менчук много лет работы в издательском бизнесе. Лауреат Национальной премии «Медиа-менеджер России», она известна прежде всего как издатель газет «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life», ориентированных на аудиторию предпринимателей, топ-менеджеров и жителей престижных загородных районов.

Новый журнал стал продолжением этой истории, но теперь в центре внимания сообщество, которое объединяет не место жительства или социальный статус, а общее увлечение.

Первый номер журнала «Падел» вышел в августе 2026 года. На его страницах — обзоры клубов, репортажи с турниров, материалы о правилах и технике игры. Особое место отведено людям, которые формируют культуру российского падела: спортсменам, звездным амбассадорам, дизайнерам одежды, клубам. Для многих падел становится поводом встретиться с друзьями, завести новые знакомства, обсудить деловые вопросы или просто на несколько часов забыть о рабочих чатах.

Вокруг падела формируется активное сообщество, интересы которого выходят далеко за пределы спортивной площадки. Для брендов одежды, автомобилей, недвижимости, путешествий и wellness-сегмента это возможность стать частью новой клубной культуры и выстраивать диалог с аудиторией.

По мнению Яны Менчук, современный глянец должен меняться вместе со своими читателями. Красивой картинки уже недостаточно — важно рассказывать о том, чем люди действительно живут, что их увлекает и где они проводят свободное время.

Падел оказался как раз на пересечении этих интересов. И для рекламодателей это возможность войти в развивающуюся спортивную нишу, пока его медиапространство только формируется.

Таким образом, у брендов появляется возможность присутствовать не только на страницах нового глянца, но и в информационной среде, которая формируется вокруг новой спортивной культуры.

Что будет дальше

Журнал не существует отдельно от других медиапроектов издательского дома «Нестор». Он дополнил уже работающую систему печатных и цифровых изданий, в которую входят газеты «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life», медиапортал и социальные сети.

Такой подход позволяет не ограничиваться периодичностью выхода печатного журнала, а постоянно поддерживать общение с аудиторией. Для рекламодателей это также возможность выстраивать коммуникацию с сообществом на разных медиаплощадках, сочетая печатные форматы с цифровыми.

Яна Менчук, издатель газет «На Рублевке Life» и «На Новой Риге Life»: Глянец больше не может существовать в вакууме красивых картинок без привязки к реальным движениям души и тела.

Первый номер журнала «Падел» вышел, второй — мир падела с нетерпением ждет в конце октября.