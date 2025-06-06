За мошенничество с использованием нейросетей введут уголовную ответственность

В России разработали второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документ предусматривает введение уголовной ответственности за мошенничество, кражу и вымогательство с использованием технологий искусственного интеллекта, пишет Forbes.

В документе прописали штрафы, а также сроки уголовной ответственности согласно тяжести преступления.

За мошенничество с использованием нейросетей может быть назначен штраф от 100 до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тыс. руб.

За кражу денег с банковского счета с помощью нейросети — лишение свободы на срок от трех до восьми лет и штраф до 100 тыс. руб.

За вымогательство с помощью ИИ — штраф от 100 до 500 тыс. руб., либо лишение свободны до пяти лет.

За злостное воздействие на информационные системы, компьютерную информацию или сети связи с использованием ИИ — штраф до 500 тыс. руб., либо лишение свободы до четырех лет.

За нарушение правил работы с охраняемой компьютерной информацией при использовании ИИ, которое приводит к уничтожению, блокировке, изменению или копированию данных и вызывает серьезные последствия, — принудительные работы до пяти лет и штраф до 1 млн руб., либо лишение свободы до шести лет с тем же штрафом.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил наказывать за мошенничество с использованием дипфейков штрафом до 400 тыс. руб. либо лишением свободы на срок до шести лет.