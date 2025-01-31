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31.01.2025 в 06:50

За год в Москве открылось только 200 новых заведений общепита

На рынок влияет возросшая стоимость запуска, дефицит помещений и кадров

За 2024 год в центре Москвы открылись 200 новых ресторанов, кафе, пабов, баров. Это на четверть меньше, чем годом ранее. Одновременно снижается (на 21%) и число закрытий таких заведений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные NF Group.

Так, открылось 104 ресторана, 44 кофейни, 29 баров и пабов, 11 фастфуд-точек, восемь пекарен и кондитерских, четыре столовых и закусочных.

Одним из сдерживающих факторов для открытия новых заведений стал дефицит свободных помещений. Так, в прошлом году 31% сделок по аренде помещений стрит-ритейла в Москве пришелся на операторов заведений общепита, 24% — на магазины.

Кроме того, снижение числа новых открытий связано со значительным подорожанием стоимости запуска. Продукты дорожают, арендные ставки и оплата труда растут, сохраняются проблемы с привлечением персонала.

Еще одним сдерживающим фактором эксперты назвали насыщенность столицы ресторанами разного формата — конкуренция в сегменте высока.

По данным Focus Technologies, с января по ноябрь прошлого года средний чек и выручка ресторанов Москвы увеличились на 11% по сравнению с 2023 годом. В центре столицы и спальных районах средний чек вырос на 11%, а выручка — на 10%. В деловых кварталах показатели составили 16% и 14% соответственно.

Общепит
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