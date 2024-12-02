Средний чек и выручка на ресторанном рынке Москвы выросли на 11% год к году

С января по ноябрь средний чек и выручка ресторанов Москвы увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом. Таковы данные компании Focus Technologies, которые публикует «Коммерсантъ».

Как подсчитали аналитики, в центре столицы и спальных районах средний чек вырос на 11%, а выручка — на 10%. В деловых кварталах показатели составили 16% и 14% соответственно, на окраинах города и в отдаленных торговых центрах — 11% и 14%.

Генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков отмечает, что, несмотря на высокую базу прошлого года, внутренний спрос на услуги общепита продолжает расти.

В сегменте также наблюдается перераспределение посетителей, добавляет руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

В то время как в центральных и деловых районах Москвы фиксируется стагнация в динамике роста заказов, в кафе и ресторанах фуд-кортов крупных торговых центров на периферии города отмечается прирост.

Основатель Zemskiy Group (развивает фуд-холлы) Владислав Земский объясняет перераспределение потоков гостей к окраинам столицы тем, что «город так развивается, что иногда нет смысла ехать в центр». Однако в работе удаленных от центра точек есть сложности с доставкой персонала.

Генеральный директор RestCon Елена Перепелица полагает, что тренд может сохраниться надолго, так как в России люди привыкли проводить время в торговых центрах, учитывая климатические условия, которые на большей части страны не способствуют длительным прогулкам на улице.

Перепелица также уточняет, что общий рост выручки в секторе обусловлен инфляционными процессами. «Цены растут, но потребителям не хочется менять привычный образ жизни», — отмечает эксперт. Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов соглашается с тем, что основной причиной увеличения выручки стало повышение цен на услуги заведений.

Ранее Министерство экономики отчиталось, что годовая инфляция на 25 ноября составила 8,78%. Согласно данным сервиса «Платформа ОФД», средний чек в заведениях общепита, включая кафе, рестораны и заведения быстрого питания, с 1 января по 28 ноября текущего года вырос до 991 руб. Это на 9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Количество покупок увеличилось на 7%.