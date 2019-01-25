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25.01.2019 в 09:15

Юрий Дудь стал совладельцем Sports.ru

Видеоблогер приобрёл 0,5% акций портала

Юрий Дудь, Facebook

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал акционером портала Sports.ru, в котором занимает пост заместителя гендиректора. Теперь ему принадлежат 0,5% акций ООО «Спортс.ру», сообщает РБК.

Другими акционерами портала являются частная компания с ограниченной ответственностью «Свв Спортс сегодня лимитед», зарегистрированная на Кипре (ей принадлежит доля в 68,75%), гендиректор портала Дмитрий Навоша с долей в 23,75%, а также Дмитрий Степанов (6,5%) и Елена Жарова (0,5%).

Напомним, Sports.ru был запущен в 1998 году, но только спустя 20 лет работы сайт получил свидетельство о регистрации СМИ. Это произошло в преддверии Чемпионата мира по футболу. Дудь занимает пост заместителя гендиректора портала с сентября 2018 года. До этого в течение семи лет он был его главным редактором. Помимо работы на Sports.ru он ведет на YouTube авторское шоу «вДудь», в котором берет интервью у известных людей.

Sports.ru Юрий Дудь
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