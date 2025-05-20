Юра Борисов, Okko и Лицей ВШЭ: «А уроки за тебя кто будет делать? Пушкин?»

Команда онлайн-кинотеатра Okko провела открытый урок в Лицее Высшей Школы Экономики и задала учащимся домашнее задание ― придумать идеи для рекламы нового драматического сериала «Урок» с Юрой Борисовым в главной роли. Результат превзошел все ожидания, и школьники прислали сразу несколько оригинальных креативов для диджитала и офлайна, один из которых стал частью рекламной кампании сериала и появился на гигантском медиафасаде кинотеатра «Октябрь».

Открытый урок собрал порядка пятидесяти учеников ― школьников в возрасте 16−17 лет ― представляющих гуманитарное направление Лицея ВШЭ. Команда Okko познакомила ребят с основными маркетинговыми подходами, используемыми в продвижении оригинальных сериалов платформы, работе с аудиторией, создании масштабных и партизанских рекламных кампаний, охватывающих диджитал и офлайн.

От теории было решено перейти к практике, и ученикам лицея предложили применить полученные знания на конкретном примере ― новом драматическом сериале «Урок» с Юрой Борисовым в главной роли, новые эпизоды которого выходят в Okko.

Главный герой сериала Антон (Юра Борисов), был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике он потерял все. Теперь бывшая звезда возвращается в родной город, где у него остался старший брат Константин (Даниил Воробьев), который всегда был его полной противоположностью. Константин предлагает брату помощь, но с одним очень важным условием. Антон соглашается и становится учителем в школе, поэтому теперь вынужден вникать в проблемы подростков и вместе с ними заново учиться, постигая прописные истины.

В качестве домашнего задания ученикам было предложено придумать идеи для продвижения сериала, который смог бы заинтересовать именно молодую аудиторию. Важно было придумать не просто рекламное сообщение, а создать что-то по-настоящему оригинальное и запоминающееся, ― то, что моментально привлечет внимание их сверстников ― молодых, современных и ярких.

Ученики разбились на креативные группы и в течение недели самостоятельно разрабатывали свои идеи. На финальной защите, проходившей уже в онлайн-формате, команда Okko выбрала победителя ― смелый и по-настоящему злободневный креатив, напоминающий школьникам и студентам о том, что важно максимально сконцентрироваться на учебе именно в конце года. Креатив обыгрывает события сериала «Урок» и представляет его главного героя Антона, а также отсылает на свежую работу Юры Борисова в полнометражном фильме «Пророк. История Александра Пушкина». На баннере Юра Борисов обращается к учащимся со знакомой всем крылатой фразой: «А уроки за тебя кто будет делать? Пушкин?» Финальная версия макета была адаптирована командой онлайн-кинотеатра с учетом визуального стиля сериала и появилась на диджитал-фасаде кинотеатра «Октябрь».