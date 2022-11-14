В России впервые за четыре года упали онлайн-продажи в «День холостяка»

В «День холостяка» общее количество онлайн-платежей сократилось на 34% по сравнению с прошлогодней распродажей. Оборот упал на 54%, а плательщиков стало на 29% меньше. Средний чек в интернет-магазинах снизился на 30%, до 1,4 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики ЮKassa сервиса финтех-компании ЮMoney (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

Согласно данным ЮKassa, самый большой рост заказов пришёлся на российские мультикатегорийные маркетплейсы. Их обороты выросли в 9,6 раза, а количество продаж — в 8,6 раза. Средний чек увеличился на 12%, до 4,3 тыс. руб. По мнению коммерческого директора финтех-компании ЮMoney Дмитрия Кармишина, это может быть связано с тем, что на маркетплейсы пришли новые селлеры, в том числе те, кто раньше продавал в соцсетях.

«Российский рынок ещё адаптируется к новым условиям. В перспективе тут могут появиться онлайн-площадки, способные заменить ушедших продавцов. А действующим ключевым игрокам приходится пересматривать свои бизнес-модели и оценивать новые возможности для развития», — отмечает Кармишин.

По сравнению с обычными выходными (с 4 по 6 ноября 2022 года), общее количество покупок в «День холостяка» выросло на 38%, а обороты платежей — на 85%. Плательщиков стало на 35% больше. Средний чек увеличился на 34%, до 1,4 тыс. руб., говорится в исследовании.

Аналитики ЮKassa указывают, что в этом году заметнее всего выросло количество покупок игровых товаров — в 2,5 раза. Книги, видео- и аудиоконтент покупали в 2,3 раза чаще, чем год назад. Продажи мужской и женской одежды выросли в 2,3 раза. Самый большой средний чек был на электронику: в этом году он составил 18,8 тыс. руб., в прошлом — 46,3 тыс. руб.

Наибольший рост среднего чека показали интернет-магазины, продающие спортивное питание, зоотовары, а также спортивные и туристические товары. Рост составил 49%, 28% и 21% соответственно, отмечается в исследовании.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании ЮMoney: Минувший «День холостяка» не побил рекорды продаж, как в предыдущие четыре года. По сравнению с прошлым годом общий объём продаж снизился. Но отдельные категории товаров пользовались большим спросом: одежда и обувь, электроника и бытовая техника, игровые товары, электронные книги, музыка и кино.

Аналитики ЮKassa изучили почти 35 млн платежей, которые пользователи совершили более чем в 180 тыс. интернет-магазинов, принимающих оплату через ЮKassa. Сравнивались платежи с 11 по 13 ноября 2021 и 2022 годов.

По данным опроса «Яндекс Маркета», самыми ожидаемыми распродажами среди россиян стали 11.11, «Чёрная пятница», предновогодняя распродажа и «Киберпонедельник». При этом более половины опрошенных (64%) не различают 11.11 и «Чёрную пятницу» — покупатели уверены, что это одна и та же распродажа.