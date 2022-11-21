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21.11.2022 в 11:18

Подразделение KFC в России сменило название

Российское юрлицо Yum! Restaurants, которое покупает ижевский «Смарт сервис», теперь называется «Юнирест»

Российское подразделение Yum! Restaurants (рестораны быстрого питания KFC) — ООО «Ям ресторантс Раша» — сменило название на «Юнирест», следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения в наименование компании были внесены 17 ноября 2022 года. На это первым обратило внимание агентство «Интерфакс».

В конце октября американская компания Yum! Brands заключила договор по продаже российского бизнеса KFC ижевской компании «Смарт сервис». Российские активы включают 70 ресторанов KFC, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов. Оценочная стоимость российского бизнеса составляет 1,3 млрд руб. Окончательное закрытие сделки ожидается в конце этого года.

14 ноября ФАС России получила от «Смарт сервис» ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. После чего совладельц «Смарт сервиса» Константин Котов заявил, что российский KFC сохранит меню ресторана после передачи новому владельцу. Ренейминг потребуется только по четырём позициям.

В сентябре Yum! Brands зарегистрировала права на бренд Rostic’s. Источник «Коммерсанта» на рынке общепита уточнил, что новый покупатель приобрёл права и на этот бренд и в начале следующего года начнёт менять вывески на Rostic’s.

В России насчитывается около 1 тыс. ресторанов KFC. В начале марта Yum! Brands заявила о приостановке работы своих 70 заведений в России. 930 заведений под вывеской KFC в РФ управляются независимыми собственниками по договорам лицензирования или франшизы.

KFC Rostic’s «Юнирест»
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