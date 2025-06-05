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18+
05.06.2025 в 19:02

Юлия Высоцкая стала совладельцем еще 23 компаний сети аптек «Планета здоровья»

Весной телеведущей стали принадлежать доли в 21 компании, связанной с указанной сетью

В июне ведущая передачи «Едим дома» Юлия Высоцкая получила по 25% в 23 компаниях, продающих лекарства в аптеках под брендом «Планета здоровья». Об этом пишет «Интерфакс».

Актриса получила доли в компаниях «План», «Марта», «Нытва-Фарм», «Парус», «Неофарм-Тверь», «Восток», «Космос», «Олимп», «Рет», «Альфа» и «Здравник». Второй совладелец в указанных фирмах — Лариса Кислицина.

Также Высоцкой теперь принадлежат доли в компаниях «Аптека «Рецепты здоровья», «Арсе», «Аджента», «Авиценна», «Вага», «Вербена», «Заботливая аптека», «Истра», «Грант», «Меридиан», «Здоровье» и «Канта». Второй совладелец — Сергей Волков.

Фармацевтическая компания «Опека» предоставила перечисленным фирмам лицензию на применение товарного знака «Планета здоровья».

Кроме того, Высоцкая получила 25%-ую долю в компании «Радника», управлявшей рядом аптек во Владивостоке под брендом «Монастырев». 75% в указанной фирме владеет Кислицина.

В апреле и мае Высоцкая стала совладельцем долей (по 25%) в 21 компании, которая связана с сетью аптек «Планета здоровья». Сообщалось, что телеведущая станет амбассадором бренда сети.

Аптеки Юлия Высоцкая планета здоровья
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