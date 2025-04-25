Юлия Высоцкая стала амбассадором сети аптек «Планета здоровья»

Юлия Высоцкая, ведущая передачи «Едим дома», получила по 25% в трех структурах пермской аптечной сети «Планета здоровья» — ООО «Арктик», «Азон» и «Аптека 59». Она станет амбассадором бренда сети, сообщает «Коммерсант».

По 75% в этих юрлицах остались за основателем аптечной сети «Планета здоровья» Александром Броварцем. О том, что Высоцкая станет амбассадором бренда, рассказали ее представители.

Стратегической целью партнерства стало создание нового многопрофильного формата аптек. Там будут продаваться не только лекарства, но и продукты питания, спорттовары, косметика и посуда. Кроме этого, в сети появится возможность получить информационную поддержку, консультацию врача и составить рацион персонального питания.

Сумма сделки по покупке Юлией Высоцкой долей в структурах аптечной сети «Планета здоровья» не раскрывается. Она также развивает бренд «Едим дома» уже более 20 лет вместе со своим супругом — кинорежиссером Андреем Кончаловским.

Эксперты полагают, что интеграция аптечной сети и бизнеса Юлии Высоцкой является «перспективной бизнес-моделью в современных рыночных условиях». Телеведущая обладает узнаваемостью и лояльной аудиторией, wellness-индустрия пользуется спросом.

Ранее у Юлии Высоцкой отсудили 40 тыс. руб. за использование чужих фотографий еды на сайте «Едим дома». Это не первый подобный штраф телеведущей.