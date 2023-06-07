Юлия Пересильд вернулась из космоса ради «Звездного комбо»

«Вкусно — и точка» представила «Звездное комбо» Юлии Пересильд. Героиня фильма Клима Шипенко «Вызов» вдали от Земли спит и видит любимый набор. В итоге актриса все же возвращается из космоса — она так и не смогла преодолеть притяжение комбо. В ролик вошли те самые кадры, снятые на борту корабля. Разработкой кампании занималась команда ГК «Родная Речь»
«Как мы обсуждали с Климом, что у нас получился небольшой спин-офф фильма «Вызов». В нем находится место маленьким слабостям наших сильных героев», — комментирует креативная команда «Родной Речи».
Ролик покажут в ТВ-эфире, интернете и наружной рекламе. В середине мая «Вкусно — и точка» анонсировала набор Милоша Биковича. По сюжету фильма персонаж Милоша так и не полетел в космос, несмотря на активную подготовку. В ироничной версии от «Вкусно — и точка!» герой понял, что в космосе слишком одиноко без любимых блюд.
Cостав творческой группы
«Вкусно — и точка» (клиент)
Дарья Назаркина: вице-президент по маркетингу
Денис Постоев: маркетинг директор
Наталья Платонова: старший маркетинг менеджер
Вероника Соколова: маркетинг специалист
Екатерина Саркисова: старший диджитал менеджер
Юлия Гримчак: менеджер по цифровому маркетингу
Родион Гильмишарипов: диджитал специалист
ГК «Родная речь» (агентство)
Креатив
Василий Губин: креативный директор
Татьяна Старикова: старший арт-директор
Вероника Устюжанина: старший копирайтер
Елена Андрич: директор по стратегическому планированию
Ирина Корнияш: директор по работе с клиентами
Дарья Мирошниченко: старший менеджер по работе с клиентами
Олег Гридасов: руководитель группы производства
Медиа
Татьяна Чорная: директор по работе с клиентами
Екатерина Викторова: руководитель группы по планированию рекламы в СМИ
Александра Токарева: директор по работе с клиентами в диджитал
Алена Ковалева: руководитель группы по планированию рекламы в диджитал
Екатерина Герасимова: старший менеджер по планированию рекламы в диджитал
Мария Вильданова: директор по стратегическому планированию
Анастасия Терпигорева: руководитель группы по стратегическому планированию
Анна Корягина: менеджер по стратегическому планированию
Светлана Потапова: руководитель группы по размещению на ТВ
Максим Гололобов: менеджер по размещению рекламы на ТВ
Мария Танина: менеджер по размещению наружной и индор рекламы
Ирина Березовская: директор по созданию, разработке и активации брендированного контента
Мария Саянова: старший менеджер по спецпроектам
Диджитал
Анастасия Волконская: директор по работе с клиентами
Екатерина Бакина: старший менеджер по работе с клиентами
Екатерина Митяева: старший проджект менеджер
Анастасия Шаповалова: менеджер инфлюенс маркетинг направления
Константин Симонов: креативный директор
Елизавета Першина: старший копирайтер
Кира Топоркова: арт-директор
Илья Иляскин: диджитал арт-директор
Продакшн
Клим Шипенко: режиссер
Филипп Южанин: оператор
Илья Ровный: фотограф
Андрей Дубинин: продюсер
Андрей Пучков: продюсер поста
Всеволод Лысенко: ведущий продюсер
Андрей Табратов: линейный продюсер
Студия графики: Carboncore
«Рубикон» (агентство)
Валерий Просвиров: исполнительный директор
Татьяна Масленкова: руководитель отдела лицензирования
Милош Бикович: актер
Александра Грицан: директор
Юлия Пересильд: актриса
Наталья Алгереева: директор