Юлия Пересильд вернулась из космоса ради «Звездного комбо»

«Вкусно — и точка» представила «Звездное комбо» Юлии Пересильд. Героиня фильма Клима Шипенко «Вызов» вдали от Земли спит и видит любимый набор. В итоге актриса все же возвращается из космоса — она так и не смогла преодолеть притяжение комбо. В ролик вошли те самые кадры, снятые на борту корабля. Разработкой кампании занималась команда ГК «Родная Речь»

«Как мы обсуждали с Климом, что у нас получился небольшой спин-офф фильма «Вызов». В нем находится место маленьким слабостям наших сильных героев», — комментирует креативная команда «Родной Речи».

Ролик покажут в ТВ-эфире, интернете и наружной рекламе. В середине мая «Вкусно — и точка» анонсировала набор Милоша Биковича. По сюжету фильма персонаж Милоша так и не полетел в космос, несмотря на активную подготовку. В ироничной версии от «Вкусно — и точка!» герой понял, что в космосе слишком одиноко без любимых блюд.

Cостав творческой группы

«Вкусно — и точка» (клиент)

Дарья Назаркина: вице-президент по маркетингу

Денис Постоев: маркетинг директор

Наталья Платонова: старший маркетинг менеджер

Вероника Соколова: маркетинг специалист

Екатерина Саркисова: старший диджитал менеджер

Юлия Гримчак: менеджер по цифровому маркетингу

Родион Гильмишарипов: диджитал специалист

ГК «Родная речь» (агентство)

Креатив

Василий Губин: креативный директор

Татьяна Старикова: старший арт-директор

Вероника Устюжанина: старший копирайтер

Елена Андрич: директор по стратегическому планированию

Ирина Корнияш: директор по работе с клиентами

Дарья Мирошниченко: старший менеджер по работе с клиентами

Олег Гридасов: руководитель группы производства

Медиа

Татьяна Чорная: директор по работе с клиентами

Екатерина Викторова: руководитель группы по планированию рекламы в СМИ

Александра Токарева: директор по работе с клиентами в диджитал

Алена Ковалева: руководитель группы по планированию рекламы в диджитал

Екатерина Герасимова: старший менеджер по планированию рекламы в диджитал

Мария Вильданова: директор по стратегическому планированию

Анастасия Терпигорева: руководитель группы по стратегическому планированию

Анна Корягина: менеджер по стратегическому планированию

Светлана Потапова: руководитель группы по размещению на ТВ

Максим Гололобов: менеджер по размещению рекламы на ТВ

Мария Танина: менеджер по размещению наружной и индор рекламы

Ирина Березовская: директор по созданию, разработке и активации брендированного контента

Мария Саянова: старший менеджер по спецпроектам

Диджитал

Анастасия Волконская: директор по работе с клиентами

Екатерина Бакина: старший менеджер по работе с клиентами

Екатерина Митяева: старший проджект менеджер

Анастасия Шаповалова: менеджер инфлюенс маркетинг направления

Константин Симонов: креативный директор

Елизавета Першина: старший копирайтер

Кира Топоркова: арт-директор

Илья Иляскин: диджитал арт-директор

Продакшн

Клим Шипенко: режиссер

Филипп Южанин: оператор

Илья Ровный: фотограф

Андрей Дубинин: продюсер

Андрей Пучков: продюсер поста

Всеволод Лысенко: ведущий продюсер

Андрей Табратов: линейный продюсер

Студия графики: Carboncore

«Рубикон» (агентство)

Валерий Просвиров: исполнительный директор

Татьяна Масленкова: руководитель отдела лицензирования

Милош Бикович: актер

Александра Грицан: директор

Юлия Пересильд: актриса

Наталья Алгереева: директор