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28.05.2019 в 16:35

YouTube закрывает приложение для стримеров

YouTube Gaming перестанет существовать спустя четыре года после открытия

Google объявил о закрытии приложения для стримеров YouTube Gaming, сообщение об этом опубликовано на странице поддержки.

30 мая перестанет работать приложение YouTube Gaming, созданное летом 2015 года специально для геймеров по аналогии со стриминговым сервисом Twitch. Компания пояснила, что создавала YouTube Gaming как отдельное приложение, чтобы протестировать новые функции для геймеров.

Как отмечается в сообщении, компания хочет сконцентрироваться на аналогичном контенте, выходящем на YouTube. Более 200 млн пользователей приходят на видеосайт, чтобы пообщаться с любимыми геймерами и посмотреть их трансляции.

Для того, чтобы не потерять отслеживаемые каналы, сервис предлагает объединить свои подписки на YouTube и в геймерском приложении, у последнего будет своя страница на основном ресурсе. Уже существующий сохраненный контент пользователя со страницы на YouTube не переносится.

YouTube Twitch YouTube Gaming
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