YouTube запретил просмотр видео при использовании блокировщика рекламы

YouTube запретил просматривать видео пользователям, которые используют блокировщик рекламы. Отказаться от просмотра объявлений в сервисе возможно будет только подписчикам YouTube Premium. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление представителя компании.

Сервис начал тестировать запрет блокировщиков рекламы ещё в мае 2023 года. Тогда разрешалось смотреть до трёх роликов с включённым AdBlock.

Теперь предпринимаются серьёзные шаги по борьбе с блокировщиками. Использование этого инструмента нарушает правила платформы. Так, при попытке посмотреть видео появляется предупреждение о необходимости отключить функцию для данной странице.

По словам представителя сервиса, реклама поддерживает авторов контента. Единственный способ смотреть видео без рекламы — получить платную подписку YouTube Premium.

В третьем квартале 2023 года доход от рекламы на YouTube вырос на 12% — до $7,95 млрд.