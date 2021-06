Реклама Hyundai с участием группы BTS возглавила «каннский» рейтинг YouTube

Видеоплатформа YouTube представила рейтинг самых популярных рекламных роликов, приуроченный к фестивалю Cannes Lions, который пройдет с 21 по 25 июня. В топ-10 вошли видео, вышедшие с 1 июня 2020 года по 30 мая 2021-го, пишет Adweek.

В общей сложности 10 роликов были просмотрены 635 млн раз. При ранжировании алгоритмы учитывали не только платные, но и органические просмотры, а также удержание аудитории. Рейтинг был ограничен одним видео на бренд, чтобы «лучше отражать широкий круг, качество и популярность рекламы на YouTube в течение года», говорится в заявлении площадки.

1. Hyundai x BTS | For the Earth (автопроизводитель Hyundai, Южная Корея) — 105,5 млн просмотров. Реклама автопроизводителя с участием корейского бойзбенда BTS ко Дню Земли 2020 года.

2. The Norms of Life (мобильный Orange Egypt, Египет) — 78,7 млн просмотров.

3. Alexa's Body (онлайн-ритейлер Amazon, США) — 78,2 млн просмотров. Ролик к Super Bowl LV, в котором голосовой помощник Alexa обретает тело актера Майкл Б. Джордана, звезды фильма «Черная пантера».

4. #BeTheLight to Spread the Light (бренд смартфонов Oppo, Индия) — 74,2 млн просмотров.

5. You Can’t Stop Us (спортивный бренд Nike, США) — 59,7 млн просмотров

6. Lost & Crowned (разработчик мобильных игр Supercell, США) — 11-минутная реклама игры Clash of Clans. Количество просмотров скрыто, видео набрало 943 тыс. лайков.

7. No Drama (туристический бренд My Switzerland, Швейцария) — 52,3 млн просмотров. Амбассадор швейцарского туризма теннисист Роджер Федерер приглашает актера Роберта де Ниро сняться в фильме о Швейцарии. Де Ниро отклоняет предложение: страна невероятно красивая, но в ней нет никакой драмы.

8. Feel the Rhythm of Korea (туристический бренд Imagine Your Korea, Южная Корея) — 48 млн просмотров. Еще один туристический ролик со знаменитостями: участники команды Ambiguous Dance Company станцевали под музыку альтернативной поп-группы Leenalchi на фоне самых красивых видов Южной Кореи.

9. It Already Does That (корпорация Apple, Индия) — 47,4 млн просмотров. Индийская реклама умных часов Apple Watch Series 6 от Apple.

10. VI Is Here (оператор связи Vodafone Idea, Индия) — 41,5 млн просмотров.

Также YouTube поделился некоторыми тенденциями, которые прослеживаются в видео из топ-10.

Звездная сила: Майкл Б. Джордан появился в ролике Amazon, Роберт Де Ниро и Роджер Федерер — в рекламе My Switzerland, BTS создали коллаборацию с Hyundai, а Nike сняла в своем ролике Леброна Джеймса, Криштиану Роналду и Серену Уильямс.

Пакуйте чемоданы: Imagine Your Korea и My Switzerland намекают на возвращение путешествий после пандемии.

Tech time: реклама от Amazon, Apple и Oppo стала популярной, когда люди обратились к технологиям во время пандемии.

Предыдущий «каннский» рейтинг YouTube вышел в 2019 году. Его возглавила бразильская реклама Coca-Cola, а топ-10 в общей сложности набрал 276 млн просмотров.