Российский YouTube представил самые популярные видео 2020 года

YouTube в России представил рейтинг видео, которые стали самыми популярными среди соотечественников в 2020 году. Как рассказали в пресс-службе соцсети, ролики на платформе смотрят 77% жителей России.
В топ вошли видео, загруженные в этом году, без учета трейлеров и детского контента. Списки составлены на основе данных по органическим просмотрам зрителей из России на YouTube с 1 января по 15 ноября 2020 года. В рейтинги авторов не включались каналы брендов, медиакомпаний и детский контент.
Топ-10 видео среди российских пользователей YouTube
На первое место платформа поставила шоу «Что было дальше?» (канал Labelcom) с гостями Юрием Дудем и Лолитой, которое набрало 27 млн просмотров. Однако на канале Labelcom самым популярным стал выпуск с Тимати и Анастасией Ивлеевой, его посмотрели 35 млн раз. Почему это видео не попало в топ, в YouTube не объяснили.
- LABELCOM: Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- вДудь: Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь
- Вечерний Ургант: Видеоблогер и музыкант MORGENSHTERN о пути к успеху
- Mamix?: ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
- A4: Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
- ЛИТВИН: ГОРИ ГОРИ ЯСНО ! ЛИТВИН
- Телеканал ТНТ: Камеди Клаб. Харламов, Скороход «Голосовые»
- FixPlay — Майнкрафт: Фикс — КОЖАНЫЕ ШТАНЫ (Клип 1.000.000 Подписчиков)
- KTV: «Непосредственно СУД» 8 серия 5 сезона
- Евгений Ткачев: Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2
Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube
Клипы Little Big второй год входят в список самых популярных музыкальных видео. В этот раз в рейтинге оказались три песни группы.
- Little Big — Uno — Russia 🇷🇺 - Official Music Video — Eurovision 2020
- LITTLE BIG — HYPNODANCER (Official Music Video)
- Клава Кока & NILETTO — Краш (official video)
- Клава Кока — Покинула Чат (Премьера клипа, 2020) 6+
- MIA BOYKA & ЕГОР ШИП — ПИКАЧУ
- MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
- MORGENSHTERN & Тимати — El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
- Dabro — Юность (Official video)
- LITTLE BIG — TACOS (Official Music Video)
- Мэвл — Холодок | ПРЕМЬЕРА КЛИПА!
Топ-10 авторов среди российских пользователей YouTube
В рейтинг авторов вошли каналы, которые набрали самое большое количество подписчиков в 2020 году. Среди них популярные креаторы, комики, обзорщики и тиктокеры.
- A4
- ГЛЕНТ
- Mamix?
- ЕГОРИК
- EdisonPts
- Marmok
- MORGENSHTERN
- LABELCOM
- HiMan
- Dream Team House
Топ-10 прорывов среди российских авторов YouTube
В числе тех, кто показал рост не менее 200%, техноблогер Глент, автор комедийного сериала Антон Лапенко, музыкальный продюсер Slava Marlow.
- ГЛЕНТ
- Mamix?
- Dream Team House
- Лапенко
- Lesha Maisak
- FixPlay — Майнкрафт
- Бустер
- Дима Евтушенко
- SLAVA MARLOW
- ЧЁ КАВО
Ранее YouTube опубликовал список самых популярных рекламных роликов 2020 года. На первом месте оказался Nike с кампанией Never Too Far Down, которая набрала более 117,7 млн просмотров. В ней рассказываются истории Леброна Джеймса, Серены Уильямс и Тайгера Вудса.