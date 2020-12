Российский YouTube представил самые популярные видео 2020 года

YouTube в России представил рейтинг видео, которые стали самыми популярными среди соотечественников в 2020 году. Как рассказали в пресс-службе соцсети, ролики на платформе смотрят 77% жителей России.

В топ вошли видео, загруженные в этом году, без учета трейлеров и детского контента. Списки составлены на основе данных по органическим просмотрам зрителей из России на YouTube с 1 января по 15 ноября 2020 года. В рейтинги авторов не включались каналы брендов, медиакомпаний и детский контент.

Топ-10 видео среди российских пользователей YouTube

На первое место платформа поставила шоу «Что было дальше?» (канал Labelcom) с гостями Юрием Дудем и Лолитой, которое набрало 27 млн просмотров. Однако на канале Labelcom самым популярным стал выпуск с Тимати и Анастасией Ивлеевой, его посмотрели 35 млн раз. Почему это видео не попало в топ, в YouTube не объяснили.

LABELCOM: Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? вДудь: Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь Вечерний Ургант: Видеоблогер и музыкант MORGENSHTERN о пути к успеху Mamix?: ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР? A4: Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж ! ЛИТВИН: ГОРИ ГОРИ ЯСНО ! ЛИТВИН Телеканал ТНТ: Камеди Клаб. Харламов, Скороход «Голосовые» FixPlay — Майнкрафт: Фикс — КОЖАНЫЕ ШТАНЫ (Клип 1.000.000 Подписчиков) KTV: «Непосредственно СУД» 8 серия 5 сезона Евгений Ткачев: Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2

Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube

Клипы Little Big второй год входят в список самых популярных музыкальных видео. В этот раз в рейтинге оказались три песни группы.

Little Big — Uno — Russia 🇷🇺 - Official Music Video — Eurovision 2020 LITTLE BIG — HYPNODANCER (Official Music Video) Клава Кока & NILETTO — Краш (official video) Клава Кока — Покинула Чат (Премьера клипа, 2020) 6+ MIA BOYKA & ЕГОР ШИП — ПИКАЧУ MORGENSHTERN & Элджей — Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020) MORGENSHTERN & Тимати — El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020] Dabro — Юность (Official video) LITTLE BIG — TACOS (Official Music Video) Мэвл — Холодок | ПРЕМЬЕРА КЛИПА!

Топ-10 авторов среди российских пользователей YouTube

В рейтинг авторов вошли каналы, которые набрали самое большое количество подписчиков в 2020 году. Среди них популярные креаторы, комики, обзорщики и тиктокеры.

A4 ГЛЕНТ Mamix? ЕГОРИК EdisonPts Marmok MORGENSHTERN LABELCOM HiMan Dream Team House

Топ-10 прорывов среди российских авторов YouTube

В числе тех, кто показал рост не менее 200%, техноблогер Глент, автор комедийного сериала Антон Лапенко, музыкальный продюсер Slava Marlow.

ГЛЕНТ Mamix? Dream Team House Лапенко Lesha Maisak FixPlay — Майнкрафт Бустер Дима Евтушенко SLAVA MARLOW ЧЁ КАВО

Ранее YouTube опубликовал список самых популярных рекламных роликов 2020 года. На первом месте оказался Nike с кампанией Never Too Far Down, которая набрала более 117,7 млн просмотров. В ней рассказываются истории Леброна Джеймса, Серены Уильямс и Тайгера Вудса.