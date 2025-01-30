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18+
30.01.2025 в 19:00

Яркий камбэк на «МУЗ-ТВ»: новый сезон «Топ Чарт Европы Плюс»

В рамках коллаборации зрителям представят главные хиты с эфира радиостанции, а вместе с ними и новости мирового шоу-бизнеса

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МЕДИА-1 МЕНЕДЖМЕНТ ООО | muz-tv.ru
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1 февраля в 11:00 на телеканале «МУЗ-ТВ» состоится премьера нового сезона «Топ Чарта Европы Плюс». Зрителей ждут российские и мировые артисты, яркие премьеры, зажигательные клипы и актуальные хиты из эфира радиостанции «Европы Плюс».

Бессменный ведущий чарта Артем Шалимов представит лучшие хиты недели по версии «Европы Плюс», а также расскажет о самых интересных событиях мирового шоу-бизнеса.

Повлиять на состав хитов в чарте может каждый! Для этого достаточно проголосовать за трек, который ты хочешь увидеть в эфире, на сайте радиостанции.

Дарья Блохина, руководитель музыкальной редакции телеканала «МУЗ-ТВ»:

Мы очень рады возвращению «Топ Чарта Европы Плюс» в эфир телеканала «МУЗ-ТВ». Коллаборация двух знаковых игроков медиаиндустрии — это, безусловно, очень важное событие для всех поклонников качественной музыки. Наш творческий тандем подарит зрителям главные новинки, отражающие актуальные тренды в музыке.

Александр Энгельгард, директор эфира «Европы Плюс»:

Мы следуем нашему главному принципу — зрителей «МУЗ-ТВ» ждет еще больше хитов, еще больше музыки! А миллионы слушателей «Европы Плюс» смогут не только услышать, но и увидеть самые актуальные мировые хиты.

Не пропусти возвращение любимого рейтинга! Включай «Топ Чарт Европы Плюс» 1 февраля в 11:00 на МУЗ-ТВ и двигайся в ритме самых актуальных мировых хитов!

Европа Плюс МУЗ ТВ
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