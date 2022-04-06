Обзор Yappy: как видеоплатформа формирует тренд на естественность

Всего за несколько дней мир российской блогосферы кардинально изменился. Фокус сместился с зарубежных площадок на отечественные, инфлюенсерам пришлось пересмотреть инструменты для работы с контентом и погрузиться в поиск новых возможностей для построения коммуникации с подписчиками и брендами. На этом фоне российская видеоплатформа Yappy от «Ритм Медиа» (входит в «Газпром-медиа») начала стремительно набирать аудиторию. Её представители подготовили для Sostav обзор, в котором рассказали о запуске монетизации, особенностях контента и дальнейших планах.

Живые эмоции

Ещё в 2021 году очень громко заявили о себе заявили несколько платформ, одна из них — Yappy. Эта видеоплатформа не стала повторять функционал существующих социальных сетей, а предложила нечто новое — коллабы. Это совместные видеопроекты между пользователями платформы: ролик-основа, созданный одним или несколькими участниками, и видео, которые её дополняют.

Эти функции позволили обычным пользователям не просто смотреть на кумиров, а работать с ними бок о бок, создавая контент с прицелом на естественность. То есть на настоящие, живые эмоции, запечатленные в моменты съёмок совместных роликов в реальной, непостановочной жизни.

Сегодня в Yappy уже свыше 700 тыс. видео, а количество блогеров на видеоплатформе с января по март выросло в два раза.

Инструменты

Можно долго обвинять соцсеть в том, что она повторяет визуальную составляющую других видеоплатформ, но факт остается фактом: Yappy — продукт именно с уникальным функционалом, который постоянно дорабатывается и улучшается.

И новички, и профессионалы не будут терять время на продакшене, ведь в приложении есть минимальная необходимая база по работе с контентом, которая будет расширяться.

Кстати, самый быстрый коллаб можно сделать с помощью функции «реюз». Это повторное использование видео другого автора для создания своего ролика. Проще говоря, добавление своего фрагмента видео к основе. Усилия при создании видео за счёт «ремикса» контента минимальны: увидел интересный ролик, придумал начало или продолжение, снял ответ, смонтировал и выложил. Ведь главное здесь именно реакция, а не количество наложенных фильтров.

Итог: затраченное время — меньше минуты, а работать можно где угодно.

Аудитория

Как и в любой другой социальной сети, в Yappy вся аудитория делится на зрителей и авторов. Причём вторая категория преобладает: количество креаторов на платформе с начало года увеличилось в пять раз.

Что их привлекло? Вероятно, возможность работать друг с другом без изнуряющей конкуренции. Кроме того, когда у всех равные возможности (речь именно о рабочих инструментах), большая часть внимания переключается на идею, а наибольший куш в виде лайков и других реакций срывают именно те, кто создает самобытный контент.

Взять ту же медиакомнату — эксклюзивный раздел приложения, где пользователи могут создавать видео в режиме реального времени вместе с друзьями и даже блогерами. Организатор медиакомнаты может пригласить в проект любую звезду, зарегистрированную на платформе.

Нужно ли им будет общаться с менеджерами? Нет.

Нужно ли будет заключать контракты? Нет.

Никаких дополнительных трудностей и искусственных ограничений. Будет звезда участвовать в проекте или нет — зависит уже от её возможностей и коммуникации внутри группы. То есть здесь многое решает обычное человеческое общение, наличие свободного времени и идея, конечно.

Таким образом, Yappy фактически дал возможность пользователям поработать со своими кумирами и увидеть их настоящих.

Поддержка

Yappy существует на рынке всего четыре месяца — небольшой срок для приложения, созданного разработчиками почти с нуля. Естественно, что служба технической поддержки сталкивается с большим количеством вопросов о ещё непривычном функционале и ошибках, которые, увы, свойственны всем приложениям.

Основной задачей стало построение дружеских отношений с аудиторией, чтобы техподдержка не просто отвечала на вопросы шаблонными фразами, но и собирала качественную обратную связь.

Поэтому, чтобы пользователь понимал, что по ту сторону не бот, а такой же человек, операторы стараются придерживаться естественного диалога с учетом контекста.

Видя живую реакцию, некоторые пользователи начинают баловаться и задают вопросы о погоде или просят напомнить строчку из известной песни.

Перспективы

В марте аналитики Yappy практически ежедневно фиксировали новые максимумы: средний объём дневной активной аудитории увеличился на 68% по сравнению с аналогичным показателем в феврале, а количество публикуемых роликов в день выросло на треть.

Кроме того, руководство платформы поделилось важной новостью для креаторов о запуске монетизации.

Безусловно, появление платёжных алгоритмов станет для авторов дополнительным стимулом для генерации контента, но разработчики на этом не останавливаются. Помимо механизма монетизации в приложении появятся новые инструменты для работы с видео и звуком, которые помогут дополнить идею и масштабировать её, создавая новые возможности для работы между обычными пользователями, блогерами и брендами.