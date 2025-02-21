«Яндекс» заявил о нехватке электричества в России для обучения ИИ

России грозит нехватка электричества для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» рассказал директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов. Слова топ-менеджера цитируют «Ведомости».

Крайнов заявил, что в мире заканчивается электроэнергия, в том числе для искусственного интеллекта. В России не хватает вычислительных мощностей, при создании большого дата-центра понадобится год, чтобы его запитать.

Топ-менеджер считает неправильным для компаний обучать свою ИИ-модель с нуля, не применяя вычисления, которые уже были использованы для обучения искусственного интеллекта. Дообучение может быть разным по длительности и количеству данных. В частности, можно брать набор доступных открытых моделей, сравнивать их, выбирать подходящие и дообучать их на своих данных.

Глава центра продвинутой аналитики «Альфа-банка» Алексей Каширин согласен с тем, что нужно переиспользовать разработанные ИИ-модели. При этом, по словам топ-менеджера, есть проблемы с процессом работы уже обученной нейросети на конечном устройстве.

За последнее десятилетие лидеры рынка вложили в искусственный интеллект 650 млрд руб. К середине 2023 года большинство компаний (95%) внедрили ИИ-технологии в основные процессы. Объем российского рынка больших языковых моделей эксперты оценили в 35 млрд руб. До 2028 года рынок будет расти в среднем на 25% в год.