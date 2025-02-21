Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
BYYD | Blog

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.02.2025 в 14:50

«Яндекс» заявил о нехватке электричества в России для обучения ИИ

Также существуют проблемы с процессом работы уже обученной нейросети на конечном устройстве

5

России грозит нехватка электричества для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах» рассказал директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов. Слова топ-менеджера цитируют «Ведомости».

Крайнов заявил, что в мире заканчивается электроэнергия, в том числе для искусственного интеллекта. В России не хватает вычислительных мощностей, при создании большого дата-центра понадобится год, чтобы его запитать.

Топ-менеджер считает неправильным для компаний обучать свою ИИ-модель с нуля, не применяя вычисления, которые уже были использованы для обучения искусственного интеллекта. Дообучение может быть разным по длительности и количеству данных. В частности, можно брать набор доступных открытых моделей, сравнивать их, выбирать подходящие и дообучать их на своих данных.

Глава центра продвинутой аналитики «Альфа-банка» Алексей Каширин согласен с тем, что нужно переиспользовать разработанные ИИ-модели. При этом, по словам топ-менеджера, есть проблемы с процессом работы уже обученной нейросети на конечном устройстве.

За последнее десятилетие лидеры рынка вложили в искусственный интеллект 650 млрд руб. К середине 2023 года большинство компаний (95%) внедрили ИИ-технологии в основные процессы. Объем российского рынка больших языковых моделей эксперты оценили в 35 млрд руб. До 2028 года рынок будет расти в среднем на 25% в год.

Яндекс искусственный интелект дата-центры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.