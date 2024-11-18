«Яндекс» выпустит умные камеры для контроля ассортимента магазинов

«Яндекс» разрабатывает автономные камеры с искусственным интеллектом (ИИ). Решение запустится в рамках проекта «Умный магазин» и будет использоваться для контроля ассортимента на полках. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Разработка уже прошла стадию MVP (готовый, но минимально жизнеспособный продукт) и уже имеет «первые коммерческие контракты с ведущими ритейлерами РФ, Казахстана и Узбекистана», заявили в компании. Запуск системы ожидается уже в декабре.

В компании пояснили, что на основании данных с камер осуществляется «управление операциями». Так, система компьютерного зрения собирает и «систематизирует данные о зале и создает цифровой двойник магазина», а также отслеживает наличие товаров и ценников на полках, корректность выкладки товаров, загруженность проходов в магазине.

Российские ритейлеры уже активно тестируют применение компьютерного зрения. Однако, использование системы не всегда целесообразно: потенциальное увеличение среднего чека может быть меньше, чем затраты на внедрение и обслуживание системы, уверяют эксперты.

Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил законопроект о «российской полке». Согласно документу, ритейлеры должны будут обеспечить в торговых залах выкладку на полках товаров локального производства отдельных категорий.