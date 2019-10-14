«Яндекс» запустил видеоприложение с дополненной реальностью Sloy

«Яндекс» запустил приложение коротких видео с технологией дополненной реальности — Sloy. Оно ориентировано на молодых людей, увлеченных модой и стилем. В Sloy пользователи снимают видео, и приложение сразу же распознает одежду и подсказывает название брендов. Приложение позволяет находить ролики с похожими образами, а также обсуждать отдельные элементы гардероба.

Основной контент Sloy — короткие видео в разных жанрах: от видеолуков до анбоксингов. Авторы могут публиковать их в своей ленте, добавляя эффекты, фильтры, маски и музыку с помощью встроенного видеоредактора. Виртуальные аксессуары и маски появились в Sloy благодаря платформе Face AR компании-партнёра Banuba.

В приложении есть персонализированная лента рекомендаций, каждый пользователь может подписаться на канал интересующего его блогера или бренда, а также делиться своими видео в общей ленте. Ролики можно комментировать и сохранять к себе в коллекцию.

На видео можно кликнуть на любую вещь, например, кроссовки, найти ролики с похожими образами, а также обсудить эти кроссовки в отдельной дискуссии.

По словам Даниила Трабуна, руководителя Sloy, в будущем дополненная реальность изменит привычное взаимодействие людей с окружающим миром, и фешн-индустрия также будет это использовать.

Даниил Трабун, руководитель Sloy: Мы будем собирать свой образ с помощью виртуальных вещей, а наш смартфон создаст новый слой для общения с друзьями и подписчиками. В дополненной реальности появятся сообщества людей с похожими интересами. Кроме того, AR-приложения создадут новый рекламный рынок для брендов, которые хотят работать с молодой аудиторией в цифровой реальности.

Закрытое тестирование Sloy началось в июне 2019 года. В нём приняли участие около 3000 пользователей, в том числе более 100 блогеров из мира стиля и моды.

Екатерина Сляднева, менеджер по работе с блогерами и лидерами мнений Sloy: Люди, которые тестировали Sloy, помогли нам сделать приложение лучше. Например, мы значительно увеличили число функций камеры, добавили возможности монтажа, новые эффекты, таймер обратного отсчёта. Мы узнали, какие жанры видео и темы интересны людям, а также доработали интерфейс распознавания. Такой подход помог нам разработать не просто очередное модное приложение, а создать сообщество единомышленников.

Пока приложение доступно только на iOS, выход на Android запланирован на 2020 год.