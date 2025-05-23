«Яндекс» внедрит «Алису» в новостройки MR Group

«Яндекс» запустил пилотный проект с застройщиком MR Group о внедрении искусственного интеллекта в новостройки. Так, «Алиса» будет заказывать пропуска, управлять домофоном и камерами видеонаблюдения, сообщает «Коммерсант».

Впервые «Алиса» будет интегрирована в ЖК Slava в Москве. В MR Group рассказали, что процесс внедрения ИИ затрагивает почти все инженерные системы, алгоритм работы которых нужно учитывать на всех этапах проектирования и строительства. Работа ведется совместно с платформой создания умных ЖК Ujin (резидент «Сколково»).

В «Яндексе» отметили, что к 2030 году объем рынка цифровых сервисов для инфраструктуры зданий достигнет примерно 20 млрд руб., «Яндекс» рассчитывает занять треть этого рынка. Кроме новостроек, компания планирует интеграцию своих технологий в инфраструктуру зданий вторичного рынка.

Участники рынка ждут роста конкуренции, когда на него выйдут с аналогичными решениями «Сбер», VK, МТС, и другие IT-компании с собственными экосистемами.

Ранее сообщалось, что в ближайшие один-два года для новостроек планируется ввести новый стандарт, предусматривающий обязательное подключение минимум к трем интернет-провайдерам. Тема стала актуальна после массовых жалоб жильцов жилых комплексов застройщика ПИК: у работающего там провайдера Lovit произошел продолжительный сбой, вызванный DDoS-атакой.