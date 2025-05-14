Минцифры установит стандарт количества интернет-провайдеров в новостройках

В ближайшие один-два года для новостроек планируется ввести новый стандарт, предусматривающий обязательное подключение к минимум трем интернет-провайдерам, пишут «РИА Новости». Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев в ходе пленарной сессии III Национальной премии «Умный город», посвященной вкладу в развитие городской инфраструктуры.

«Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам… С точки зрения старого фонда — вместе с Минстроем работу ведем, сейчас, мне кажется, уже хорошее проникновение», — сообщил Максут Шадаев «РИА Новости».

Глава Минцифры подчеркнул, что в старых многоквартирных домах уже присутствует достаточное количество провайдеров. Он также отметил, что закон, принятый в 2024 году, значительно упростил доступ операторов связи в жилые здания.

Тема стала актуальна после массовых жалоб жильцов жилых комплексов застройщика ПИК: у работающего там провайдера Lovit произошел продолжительный сбой, вызванный DDoS-атакой. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы интернет-компаниям о возможных препятствиях при получении доступа к домам ПИК. Позднее ведомство объявило о начале проверки по факту ограничения доступа других провайдеров в жилые комплексы застройщика.