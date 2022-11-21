«Яндекс Музыка», «VK Музыка» и «Звук» устроили баттл на биллборде кинотеатра «Октябрь»

В ноябре 2022 года на биллборде московского кинотеатра «Октябрь» состоялся диалог российских стриминговых сервисов — всё началось 16 ноября, когда «Яндекс Музыка» разместила рекламу плейлиста «Искра». В него вошли треки новых артистов, которые становятся популярными через систему прослушивания предложенных треков «Моя волна».

На это «VK Музыка» ответила панчем, разместив на том же фасаде рекламу с посланием: «Пока вы ждете искру, здесь ярко горят звезды».

От коллег по сервису не отстал и «Звук» — в рамках своего ответа креаторы напомнили, где искать настоящий звук.

Завершила дискуссию «Яндекс Музыка» — в своём «последнем слове» в рамках баттла на наружке «Октября» сервис обратился к конкурентам с финальной фразой: «Мы же говорили, всё начинается с «Искры». Спасибо, что зажгли её с нами».

Кроме битвы стриминговых сервисов, медиафасад кинотеатра был в центре внимания пользователей соцсетей благодаря наружке от сети «Много лосося» и агентства REDKEDS — преимущества компании креаторы обыграли с помощью её нейминга.