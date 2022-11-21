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21.11.2022 в 19:00

«Яндекс Музыка», «VK Музыка» и «Звук» устроили баттл на биллборде кинотеатра «Октябрь»

Стриминговые сервисы оставили друг другу дерзкие послания

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В ноябре 2022 года на биллборде московского кинотеатра «Октябрь» состоялся диалог российских стриминговых сервисов — всё началось 16 ноября, когда «Яндекс Музыка» разместила рекламу плейлиста «Искра». В него вошли треки новых артистов, которые становятся популярными через систему прослушивания предложенных треков «Моя волна».

«Открыты «Моей волной», зажигаются вами»

На это «VK Музыка» ответила панчем, разместив на том же фасаде рекламу с посланием: «Пока вы ждете искру, здесь ярко горят звезды».

«Пока вы ждёте искру, здесь ярко горят звёзды!»

От коллег по сервису не отстал и «Звук» — в рамках своего ответа креаторы напомнили, где искать настоящий звук.

«Зажгли искру, нашли звезду. Теперь слушайте их музыку в самом высоком качестве в «Звуке». В «Звуке» настоящий звук»

Завершила дискуссию «Яндекс Музыка» — в своём «последнем слове» в рамках баттла на наружке «Октября» сервис обратился к конкурентам с финальной фразой: «Мы же говорили, всё начинается с «Искры». Спасибо, что зажгли её с нами».

Кроме битвы стриминговых сервисов, медиафасад кинотеатра был в центре внимания пользователей соцсетей благодаря наружке от сети «Много лосося» и агентства REDKEDS — преимущества компании креаторы обыграли с помощью её нейминга.

Яндекс.Музыка Музыка стриминг VK Музыка аудиостриминговый сервис Звук Октябрь волна биллборд
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