«Яндекс» выиграл апелляцию у Telesport по делу о нарушении исключительных прав

2 июня первый апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда, который в феврале 2021 года признал вину «Яндекса» по иску компании Telesport, обнаружил «Коммерсантъ» в базе суда. В августе прошлого года Telesport обвинил «Яндекс» в незаконном использовании на своей платформе видеонарезок лучших моментов матчей чемпионата Италии по футболу.

«Яндекс» индексировал эти нарезки, размещенные в официальных группах Telesport во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», они появились в «Яндекс.Видео». В Telesport насчитали порядка 600 таких нарушений, компания подала три иска. Первый иск, по которому апелляционный суд вынес решение, был на 3,4 млрд руб. По второму иску Telesport требовал 2,95 млрд руб., но месяц назад компания снизила требования до 186 млн руб., его рассмотрят 16 июня. Третий иск на 529 млн руб. будет рассмотрен 17 июня.

По самому крупному иску суд первой инстанции встал на сторону Telesport, поскольку «Яндекс» дает доступ к контенту без перехода на другой сайт. В 2019 году Telesport обсуждал с «Яндексом» продажу прав на эти хайлайты и решил использовать их временно, но соглашение не было заключено, и «Яндекс.Видео» продолжил индексировать ролики бесплатно, говорится в иске.

Апелляционный суд решил, что «Яндекс» самостоятельно не размещал и не хранил хайлайты, в поисковую выдачу они попали с помощью технологии индексации (iframe), фактически же просмотр осуществлялся на сайте «Одноклассников». Telesport, в свою очередь, выложил видео в общий доступ и не закрыл их от индексации на других сайтах, тем самым сделав контент общедоступным.

В Telesport заявили изданию, что будут оспаривать решение суда: «Мы уважаем его, но не можем с ним согласиться и будем подавать кассационную жалобу. Если она будет оспорена — мы намерены идти в Верховный суд», — рассказал представитель компании. В «Яндексе» не уточнили, вернут ли эти ссылки в «Яндекс.Видео».

В 2018 компания Telesport была оштрафована ФАС за незаконное распространение рекламы букмекерской конторы «Фонбет» во время трансляции футбольного матча.