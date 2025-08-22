Sostav.ru

22.08.2025 в 18:50

«Яндекс Роботикс» разработал робота для облегчения процесса комплектации грузов на складе

Устройство работает в темпе человека

«Яндекс Роботикс» представил прототип мобильного робота-комплектовщика, который берет на себя тяжелые этапы сборки товара на складе. Он перемещается по складу, отбирает нужные коробки на палеты, отвозит их к зоне готовых заказов и позволяет сотрудникам сосредоточиться на других задачах, например, по формированию заказов и отгрузке готовых палет. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс Роботикс» разработал робота для облегчения процесса комплектации грузов на складе

Комплектовщик разработан в «Яндекс Роботикс»: в его основе — мобильная платформа Yandex RMS и манипулятор с вакуумным захватом. Робот оснащен камерами с системой компьютерного зрения, которые распознают объекты и оценивают их глубину и положение.

Робот работает в темпе человека и может объезжать препятствия. Он перемещается по складу под управлением Yandex RMS. Система на основе задачи рассчитывает оптимальный маршрут и направляет робота к нужным стеллажам. Затем устройство при помощи манипулятора поднимает коробки и укладывает их на палету по принципу «тетриса» — подбирая раскладку так, чтобы уместить максимум. В этом ему помогает искусственный интеллект. В будущем робот сможет сканировать штрихкоды и упаковывать палету для отправки в магазин.

«Яндекс Роботикс» разработал робота для облегчения процесса комплектации грузов на складе

«Яндекс Роботикс» планирует до конца следующего года провести пилотные проекты на складах российских ретейлеров. В дальнейшем роботы смогут обслуживать разные зоны склада и за смену обрабатывать объемы, сопоставимые с работой комплектовщика.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных компаний планируют использовать мобильных роботов на складах. 78% организаций уже сформировали внутренние команды по робототехнике.

