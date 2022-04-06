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06.04.2022 в 12:47

«Яндекс. Реклама» запустила бесплатный видеокурс по контекстной рекламе

В него вошли 77 коротких уроков

«Яндекс. Реклама» открыла бесплатный курс, который поможет новичкам войти в профессию, специалистам по рекламе — освоить новый инструмент, а опытным пользователям «Директа» — усовершенствовать и актуализировать навыки. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Курс состоит из 77 коротких видеоуроков, разделённых по степени сложности: можно выбрать базовой или продвинутый уровень. Новичков научат анализировать потребности целевой аудитории, находить и правильно позиционировать уникальные преимущества своего товара или услуги, создавать продающие объявления, запускать рекламу и строить понятные отчеты. Специалистам помогут найти точки роста для рекламных кампаний, а также повысить точность охвата целевой аудитории и привлечь больше клиентов.

Кроме того, обучающие материалы будут полезны для маркетологов или частных предпринимателей, которые хотят сами разбираться в контекстной рекламе, чтобы эффективно контролировать исполнителей или команду, отмечают в «Яндекс. Рекламе».

Всех желающих организаторы пригласят в закрытое онлайн-комьюнити, где можно напрямую задавать вопросы специалистам «Яндекса», делиться опытом и находить единомышленников. Каждый месяц студенты и эксперты будут встречаться онлайн и разбирать рекламные кампании и искать точки роста эффективности.

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