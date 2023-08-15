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15.08.2023 в 06:10

«Яндекс» разрешит рекламодателям размещаться в «Яндекс Еде» и «Маркет Деливери»

Ранее платформа была открыта только для ресторанов

«Яндекс» открыл для сторонних компаний рекламную платформу своих агрегаторов «Яндекс Еда» и «Маркет Деливери». Сервисы уже начали сотрудничать с внешними рекламодателями, рассказали Sostav в пресс-службе «Яндекса».

Ранее платформой могли пользоваться только постоянные партнёры сервисов — рестораны и бренды повседневных товаров. Теперь возможность познакомить со своими брендами, продуктами и услугами аудиторию двух сервисов, которая суммарно насчитывает 15 млн человек в месяц, появилась и у других компаний.

На обеих площадках есть разные форматы продвижения — тематические подборки, сторис, баннеры. Кампании будут разрабатываться индивидуально для каждого рекламодателя в зависимости от его маркетинговых задач, сферы бизнеса, продуктов и услуг, пообещали в «Яндексе». «Для кого-то достаточным форматом станут баннеры на всех экранах присутствия пользователя в приложении, а кому-то подойдет более глубокая и сложная интеграция с продуктом», — отметили там.

Пресс-служба «Яндекса»:

Благодаря сотрудничеству с внешними рекламодателями «Яндекс Еда» и «Маркет Деливери» планируют диверсифицировать бизнес. Уже во втором квартале 2023 года доля рекламной выручки e-commerce сервисов «Яндекса» — «Маркета», «Лавки», «Еды» и «Маркет Деливери»— выросла до 2,6% от суммарного оборота продаж на этих площадках.

Ранее сообщалось, что выручка «Яндекса» в сегменте «Поиск и портал», куда входит доход от рекламы, выросла на 53% во втором квартале текущего года и составила 78,4 млрд руб. Рост произошёл благодаря результатам «Поиска» (прежде всего на Android и iOS) и «Рекламной сети» «Яндекса».

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