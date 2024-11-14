«Яндекс» разработал этические принципы в работе с синтезом речи

«Яндекс» разработал этический кодекс для работы с синтезом речи. Компания должна будет запрашивать согласие на использование голоса при создании модели синтеза, а хранение записей должно быть безопасным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Кодекс позволит заказчикам, партнерам и звукозаписывающим студиям «выстроить более прозрачную работу» с дикторами и записями синтезированных голосов. Он содержит следующие принципы:

обязательное получение согласия на использование голоса в модели синтеза, у человека, которому он принадлежит, или его законных представителей;

информирование владельца голоса о том, как работает синтез и где будет использоваться его голос;

безопасное хранение записей без доступа сторонних пользователей к результатам синтеза.

Технология синтеза речи используется «Яндексом» для «умной» колонки, для озвучивания книг, а также в навигаторе и других сервисах. В компании отметли, что оставляют за собой право отозвать доступ к технологии синтеза речи у стороннего пользователя, если компании станет известно о ее неправомерном применении.

Напомним, в сентябре в Госдуму внесли законопроект, позволяющий использовать записи с воссозданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ) голосом человека только при его согласии. Инициатива должна устранить пробел в правовом регулировании этой сферы.