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14.11.2024 в 08:00

«Яндекс» разработал этические принципы в работе с синтезом речи

Должно быть получено согласие на использование голоса в модели синтеза

«Яндекс» разработал этический кодекс для работы с синтезом речи. Компания должна будет запрашивать согласие на использование голоса при создании модели синтеза, а хранение записей должно быть безопасным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Кодекс позволит заказчикам, партнерам и звукозаписывающим студиям «выстроить более прозрачную работу» с дикторами и записями синтезированных голосов. Он содержит следующие принципы:

  • обязательное получение согласия на использование голоса в модели синтеза, у человека, которому он принадлежит, или его законных представителей;
  • информирование владельца голоса о том, как работает синтез и где будет использоваться его голос;
  • безопасное хранение записей без доступа сторонних пользователей к результатам синтеза.

Технология синтеза речи используется «Яндексом» для «умной» колонки, для озвучивания книг, а также в навигаторе и других сервисах. В компании отметли, что оставляют за собой право отозвать доступ к технологии синтеза речи у стороннего пользователя, если компании станет известно о ее неправомерном применении.

Напомним, в сентябре в Госдуму внесли законопроект, позволяющий использовать записи с воссозданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ) голосом человека только при его согласии. Инициатива должна устранить пробел в правовом регулировании этой сферы.

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