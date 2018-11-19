«Яндекс» представил два новых умных устройства с «Алисой»

«Яндекс» представил компактные устройства с «Алисой», разработанные сторонними производителями, — IRBIS A и DEXP Smartbox. Скоро они появятся в продаже в магазинах и на сайтах «М.Видео» и DNS по цене 3290 рублей. Оба устройства созданы партнёрами «Яндекса» на базе платформы Yandex.IO.

Внешне новые устройства напоминают мини-колонки, но внутри у каждого — миниатюрный компьютер. На компьютере живёт «Алиса», которая понимает человеческую речь и помогает с несложными делами. Оба устройства лёгкие и компактные, не больше чайной чашки, поэтому ими удобно пользоваться по всему дому. На кухне такой помощник подскажет, сколько варить манную кашу, и поставит таймер, чтобы она не подгорела. В детской — расскажет сказку и споёт песенку, поиграет или поболтает с детьми. В спальне — заведёт будильник и включит приятную музыку или шум моря, чтобы было легче уснуть. В гостиной — подскажет время или перескажет последние новости.

Оба устройства работают от электрической сети. Их также можно подключать к внешней акустике: DEXP Smartbox — по Bluetooth, а IRBIS A — проводом. Каждый покупатель получит в подарок шесть месяцев подписки «Яндекс.Плюс», которая включает в себя полный доступ к «Яндекс.Музыке», а также скидки и дополнительные возможности других сервисов «Яндекса».

«Умные помощники — это уже не будущее, они прочно входят в нашу жизнь. Например, пользователи Яндекс.Станции уже сейчас обращаются к ней в среднем 20 раз в день, — говорит директор по экспериментальным продуктам Яндекса Константин Круглов. — Чтобы таких помощников стало больше, мы создали платформу Yandex.IO, которая позволяет производителю самому сделать свой продукт «умным». Сегодня мы рады представить первые устройства, созданные нашими партнёрами на этой платформе».

Наряду с IRBIS A и DEXP Smartbox «Алиса» уже живёт в детских часах Elari KidPhone 3G и наушниках Sony Xperia Ear Duo, а также на Станции, в Навигаторе, Браузере и других сервисах «Яндекса».