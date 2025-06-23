«Яндекс» заходит в киберспорт с командой по Dota 2

«Яндекс» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Team Yandex. Под этим названием компания планирует развивать будущие киберспортивные проекты своих сервисов — от запуска профессиональных команд и образовательных курсов по геймингу до выпуска тематического мерча, аксессуаров и периферийных устройств. Об этом Sostav сообщили в компании.

Первым проектом при поддержке «Яндекс Маркета» стал запуск команды Team Yandex по дисциплине Dota 2. В состав команды вошли игроки Solo (Алексей Березин), TA2000 (Айбек Токаев), Noticed (Евгений Игнатенко), Chira_Junior (Илья Чирцов) и prblms (Алексей Паршуков). Тренером команды назначен Александр Литвиненко (Accell). К запуску Team Yandex компания также подготовила ролик.

В ближайшем будущем под брендом Team Yandex «Яндекс» намерен запустить команды и в других киберспортивных дисциплинах, а также привлекать к поддержке этого направления внешних партнеров.

В частности, как отмечает Forbes, компания рассматривает создание команды по игре Counter-Strike. Размер инвестиций в киберспортивное направление в «Яндексе» не раскрыли.