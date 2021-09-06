AllMyBlog обвинил «Яндекс» в плагиате технологии машинного перевода видео

Сервис AllMyBlog подал иск в Арбитражный суд Москвы на «Яндекс» после того, как компания опубликовала новость о выходе функции машинного перевода видео, у которой нет аналогов в мире, — в материале сообщалось, что именно в «Яндексе» разработали технологию, однако в AllMyBlog с этим не согласны и заявляют, что специалисты сервиса занимались ее созданием, сообщает РБК.

По информации AllMyBlog, разработчики создали сервис Taradam в феврале 2021 года — он позволяет переводить видео на 56 языков мира. В мае «Яндексу» было предложено сотрудничество, и безуспешные переговоры длились до 7 июля, когда компания отказалась от сотрудничества, а 8 июля объявила о собственной разработке.

Кирилл Калашников, основатель стартапа, рассказал, что в компании надеялись на инвестиции от «Яндекса». В ходе переговоров было подписано соглашение о неразглашении и переданы математические модели, сообщил он.

В пресс-службе «Яндекса сообщили Sostav, что категорически несогласны утверждениями и требованиями AllMyBlog. По словам представителей компании, «Яндекс» не использовал никакие технологии или иные наработки разработчиков сервиса. Кроме того, по сообщению пресс-службы, переговоры об инвестициях в стартап также не велись.