AllMyBlog обвинил «Яндекс» в плагиате технологии машинного перевода видео

Сервис AllMyBlog подал иск в Арбитражный суд Москвы на «Яндекс» после того, как компания опубликовала новость о выходе функции машинного перевода видео, у которой нет аналогов в мире, — в материале сообщалось, что именно в «Яндексе» разработали технологию, однако в AllMyBlog с этим не согласны и заявляют, что специалисты сервиса занимались ее созданием, сообщает РБК.
По информации AllMyBlog, разработчики создали сервис Taradam в феврале 2021 года — он позволяет переводить видео на 56 языков мира. В мае «Яндексу» было предложено сотрудничество, и безуспешные переговоры длились до 7 июля, когда компания отказалась от сотрудничества, а 8 июля объявила о собственной разработке.
Кирилл Калашников, основатель стартапа, рассказал, что в компании надеялись на инвестиции от «Яндекса». В ходе переговоров было подписано соглашение о неразглашении и переданы математические модели, сообщил он.
В пресс-службе «Яндекса сообщили Sostav, что категорически несогласны утверждениями и требованиями AllMyBlog. По словам представителей компании, «Яндекс» не использовал никакие технологии или иные наработки разработчиков сервиса. Кроме того, по сообщению пресс-службы, переговоры об инвестициях в стартап также не велись.
Пресс-служба «Яндекса»:
"Яндекс" начал проект по разработке технологии, благодаря которой пользователи смогут смотреть ролики на иностранном языке с закадровым переводом, еще осенью 2020 года — тогда начались первые обсуждения разработки. В этом проекте мы используем только собственные технологии компании — машинный перевод, биометрию, распознавание и синтез речи. 16 июля 2021 мы публично анонсировали появление функции перевода видео в «Яндекс.Браузере» и показали то, как она будет работать.
Перевод видео будет осуществляться бесплатно по нажатию на одну кнопку — пользователю не нужно будет что-то дополнительно скачивать или устанавливать, пользоваться какими-то сторонними платформами или дополнительным программным обеспечением. Технология сама распознает язык оригинала видео и после нажатия на кнопку переводит его моментально или за несколько минут — в зависимости от длины ролика.
Судя по общедоступной информации, этот подход существенно отличается от проекта, реализуемого Taradam. В видео на официальном сайте данного проекта говорится, что для перевода необходимо открыть Telegram-бота, загрузить в него ссылку на ролик, выбрать язык оригинала, оплатить данную услугу и подождать, пока сервис переведет видео. При этом указанное время ожидания составляет «минуту и более» на каждую минуту видео. Этот подход принципиально отличается от функции перевода видео, созданного «Яндексом».