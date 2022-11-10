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10.11.2022 в 18:02

«Яндекс» запустил два новых медийных формата рекламы

Премиум-баннер и премиум-билборд

Яндекс запустил два новых формата медийной рекламы, сообщили Sostav в компании. Первый — премиум-баннер — будет отображаться в поисковике. Второй — премиум-билборд — на страницах других сервисов «Яндекса», а также партнёров компании.

Премиум-баннер в поиске показывается справа от выдачи, на странице результатов поиска по запросам в популярных тематиках, например: развлечения, финансы, автомобили и другие, и не конкурирует с контекстной рекламой. Его охват — 85 млн ежемесячно. По данным «Яндекса» за третий квартал 2022 года именно такова среднемесячная аудитория поиска. Как сообщили в компании, закрытые тесты показали, что в рекламных кампаниях с премиум-баннером запоминаемость рекламы выросла на 22%, а намерение совершить покупку — на 47%.

Премиум-билборд размещается в сервисах «Яндекса» и его партнёров. Например, в «Яндекс Видео», «Яндекс Картинках», «Кинопоиске», «Музыке», «Телепрограмме», «Авто.ру», «Едадиле» и других. Его месячный охват составляет 43 млн. По результатам первых тестов с рекламодателями, премиум-билборд помог увеличить количество запросов бренда в поиске на 30%, а число активных пользователей на сайте выросло в 23 раза, указали в «Яндексе».

Анна Сорокина, руководитель подразделения по развитию медийной рекламы «Яндекса»:

Новые форматы помогают рекламодателям формировать новый спрос, положительно влияя на динамику запросов и конверсий. Первые тесты показали, что количество запросов бренда в поиске по итогам рекламных кампаний с премиум-баннером выросло на 50%, а с премиум-билбордом — на 30%.

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