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Дизайн сайта - Liqium

18+
17.03.2025 в 14:10

«Яндекс Маркет» запустил программу поддержки молодых брендов

Локальные дизайнеры смогут представить свои коллекции на модном показе в Москве

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«Яндекс Маркет» запустил федеральную программу поддержки молодых брендов одежды. Финалисты смогут принять участие в модном показе маркетплейса и получить специальные условия по работе с площадкой. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Заявку на участие в программе до 25 марта могут подать дизайнеры и компании, которые создают и развивают свой бренд в России. В ассортименте должны быть оригинальные капсульные коллекции, которые отражают авторский стиль и актуальные тренды. Бренд должен существовать не больше трех лет и до этого не продавать свои коллекции на «Яндекс Маркете».

До 31 марта маркетплейс совместно с дизайнером и продюсером Артемом Кривда выберут до 50 финалистов. Они получат специальные условия на размещение товаров на «Яндекс Маркете», хранение на складе и логистику. Дизайнеры смогут обратиться к персональному менеджеру за консультациями по работе с маркетплейсом, чтобы настроить онлайн-продажи.

Финалисты также смогут представить свои коллекции на модном показе «Яндекс Маркета», который пройдет в Москве 14 апреля. Маркетплейс создаст лукбук весна-лето 2025 с образами с показа. Пользователи смогут увидеть коллекции молодых дизайнеров и заказать понравившиеся вещи.

Яндекс.Маркет Мода
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