«Яндекс Маркет» рассказал о скидках Telegram-каналам на медиафасадах в Москве

К распродаже 11.11 «Яндекс Маркет» запустил медийную кампанию как в онлайн, так и оффлайн каналах под единой креативной рамкой «Ненавязчиво напоминаем…».

Помимо видеороликов на ТВ, рекламы на радио, баннеров и прочих классических форматов, «Маркет» обратился с сообщениями на медиафасадах в Москве к популярным Telegram-каналам, таким как «Антиглянец», «Кабачковая икра по акции», «Архитектурные излишества» и другим.

Вступительная часть обращений звучала одинаково «ненавязчиво напоминаем: у нас на распродаже такие цены, что даже …», а далее модернизировалась под каждый из каналов.

Помимо Telegram-каналов обращения получили также пользователи Aviasales и редакция газеты Metro. Пользователи, которые увидели фасады на кинотеатре «Октябрь», возле метро «Таганская», в «Москва-Сити» и в других местах, обратили внимание самих авторов и админов площадок на их появление в городе, и они опубликовали на своих каналах посты с ответами «Яндекс Маркету».

Помимо этого, «Маркет» интегрировал сообщение про 11.11 и низкие цены во многих других офлайн-каналах и также в сервисах «Яндекса». Так, например, на «Яндекс Музыке» появился плейлист (Не)навязчивых песен российских исполнителей, которые тяжело забыть, услышав один раз.

А в «Яндекс Go» при заказе такси в утренний час пик в тарифах «эконом», «комфорт» и «комфорт+» пассажиры в начале поездки теперь могут услышать в приветствии от Алисы, голосового помощника «Яндекса», напоминание про низкие цены на «Маркете», помимо привычных слов о том, сколько займет поездка и что необходимо пристегнуться.

В некоторых пунктах выдачи заказов (ПВЗ) в Москве и Санкт-Петербурге покупатели вместе со своим заказом от 3 тыс. рублей получают в подарок фирменную сумку-тележку. На дорогах водители заметили брендированные машины «Яндекс Go» и фуры с видеоэкранами с креативами распродажи 11.11.