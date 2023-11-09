Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СоцМедиаМаркетинг
KTS
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.11.2023 в 15:54

«Яндекс Маркет» рассказал о скидках Telegram-каналам на медиафасадах в Москве

Масштабная медийная кампания посвящена распродаже 11.11

1

К распродаже 11.11 «Яндекс Маркет» запустил медийную кампанию как в онлайн, так и оффлайн каналах под единой креативной рамкой «Ненавязчиво напоминаем…».

Помимо видеороликов на ТВ, рекламы на радио, баннеров и прочих классических форматов, «Маркет» обратился с сообщениями на медиафасадах в Москве к популярным Telegram-каналам, таким как «Антиглянец», «Кабачковая икра по акции», «Архитектурные излишества» и другим.

Вступительная часть обращений звучала одинаково «ненавязчиво напоминаем: у нас на распродаже такие цены, что даже …», а далее модернизировалась под каждый из каналов.

Помимо Telegram-каналов обращения получили также пользователи Aviasales и редакция газеты Metro. Пользователи, которые увидели фасады на кинотеатре «Октябрь», возле метро «Таганская», в «Москва-Сити» и в других местах, обратили внимание самих авторов и админов площадок на их появление в городе, и они опубликовали на своих каналах посты с ответами «Яндекс Маркету».

«Яндекс Маркет» рассказал о скидках Telegram-каналам на медиафасадах в Москве «Яндекс Маркет» рассказал о скидках Telegram-каналам на медиафасадах в Москве «Яндекс Маркет» рассказал о скидках Telegram-каналам на медиафасадах в Москве «Яндекс Маркет» рассказал о скидках Telegram-каналам на медиафасадах в Москве

Помимо этого, «Маркет» интегрировал сообщение про 11.11 и низкие цены во многих других офлайн-каналах и также в сервисах «Яндекса». Так, например, на «Яндекс Музыке» появился плейлист (Не)навязчивых песен российских исполнителей, которые тяжело забыть, услышав один раз.

А в «Яндекс Go» при заказе такси в утренний час пик в тарифах «эконом», «комфорт» и «комфорт+» пассажиры в начале поездки теперь могут услышать в приветствии от Алисы, голосового помощника «Яндекса», напоминание про низкие цены на «Маркете», помимо привычных слов о том, сколько займет поездка и что необходимо пристегнуться.

«Яндекс Маркет» рассказал о скидках Telegram-каналам на медиафасадах в Москве

В некоторых пунктах выдачи заказов (ПВЗ) в Москве и Санкт-Петербурге покупатели вместе со своим заказом от 3 тыс. рублей получают в подарок фирменную сумку-тележку. На дорогах водители заметили брендированные машины «Яндекс Go» и фуры с видеоэкранами с креативами распродажи 11.11.

Яндекс.Маркет Креатив скидки 11.11
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Наружка
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.