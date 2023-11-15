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15.11.2023 в 13:43

На «Яндекс Маркете» можно будет создавать картинки для карточек товаров с помощью ИИ

Продавцы смогут генерировать изображения товара на разном фоне

«Яндекс Маркет» начал работать над новым решением — генерацией картинок для карточек товаров с помощью нейросетей. Об этом рассказала руководитель контентного управления компании Александра Гуняева в рамках сессии «Нейросети, AI и GPT: при чём тут онлайн-торговля» на конференции «E-com СФЕРА» «Яндекс Маркета» в Санкт-Петербурге.

Продавцы смогут генерировать изображения товара на разном фоне, экономя на фотосъёмке. Сейчас они тратят в среднем от 5,1 тыс. до 6,9 тыс. руб. на создание карточки.

В декабре для предпринимателей на «Яндекс Маркете» появится новая функция. YandexGPT поможет им заполнять характеристики товара из текста любого формата, который они добавят на карточку. Всё, что нужно, — скопировать всю информацию о продукте в карточку. Нейросеть разложит её на поля с характеристиками. Благодаря этому товары лучше попадают в поисковую выдачу, отметила Гуняева.

По словам эксперта, на создание контента на маркетплейсе у продавцов в среднем уходит три дня. За это время они теряют до 5,5% продаж.

12,5 тыс. продавцов «Яндекс Маркета» придумали названия своих товаров с помощью Yandex GPT. Еще 17,7 тыс. торговцев использовали нейросеть для создания описания товаров. Ритейлеры сохранили больше 560 тыс. описаний товаров, которые сгенерировала YandexGPT. При этом в 86% случаев продавцы не вносят изменений в текст, который создала нейросеть.

Ранее «Яндекс Маркет» открыл продавцам доступ к статистике поисковых запросов маркетплейса. Инструмент позволит узнать предпочтения покупателей на сервисе.

Яндекс.Маркет нейросети YandexGPT искусственный интеллект
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